Høyreprofil lover premie til statsrådene som ber om mindre penger

Akkurat nå sitter regjeringens statsråder på Hurdal og kjemper om hvem som skal få hva av kaka når neste års statsbudsjett på rundt 1 300 milliarder kroner skal fordeles.

Nå sender Lunde, som er medlem i finanskomiteen på Stortinget for Høyre, en oppfordring inn i budsjettforhandlingene.

– For statsråder i en Høyre-Frp-regjering kan det ikke være et mål i seg selv å vinne den budsjettkampen, det vil si får mest mulig penger. Vi tror jo på at det går an å få til mer for mindre og at det ikke er noen motsetning mellom for eksempel skattelette og velferd, sier Lunde før hun fortsetter:

– Som Harry Potter-fan har jeg en knapp fra Magidepartementet. Den skal jeg gi til den statsråden som klarer å komme ut av budsjettkonferansen med sterke og klare prioriteringer uten å øke budsjettene for mye.

Krangelen om neste års pengebinge blir tøffere

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier det blir mindre penger til alt i neste års statsbudsjett. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Oppfordringen til Lunde kommer nøyaktig halvveis i regjeringens budsjettkonferanse.

Og da statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) åpnet konferansen tirsdag, ga de egne statsråder klar beskjed om at pengebingen ikke kommer til å renne over i neste års budsjett.

– Vi må være forberedt på tøffere prioriteringer i statsbudsjettet fremover hvis vi skal kunne satse på det vi vet virker. Mer penger til noen områder må gi mindre til andre, sa Jensen på pressekonferansen før budsjettkrangelen ble åpnet.

– Mer opptatt av resultater enn å bruke penger

Det er som musikk i ørene til Lunde.

– Statsrådene bør gå inn med klare prioriteringer, så skal de få de nødvendige midlene som skal til for å gjennomføre våre valgløfter, sier Høyreprofilen.

Ifølge Lunde betyr det en klar prioritering. Både på hva man skal bruke mer penger på, men også hvor man skal kutte ut eller bruke mindre penger.

– Tror du noen kommer til å følge oppfordringen?

– Jeg har dessverre litt liten tro på det. Jeg tror man kommer med full pakke på budsjett, men vi kan gjøre mer for mindre. Det har vi vist i regjering. Vi skal være mer opptatt av resultater enn å bruke penger, sier Lunde.