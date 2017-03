Klakk klakk klakk, sier det i den stille stua i Sarpsborg. Strikkepinnene klirrer raskt. Dette kan hun.

Heidi Mariann Rakstad har stablet seg på plass, i lenestolen, som ser mer ut som ei seng. 53-åringen ligger rett ut, litt på skrå, så det ikke skal presse på ryggen og nedover beina. Bak hodet har hun lagt ei stor pute. Sitter hun oppreist mer enn et kvarter blir hun kvalm, sier hun. Det blir lange dager i liggestolen.

– Jeg ligger her mesteparten av dagen, men har bestemt meg for å for å tenke positivt. Du har alltid to valg. Det andre alternativet - å bli veldig deprimert, blir bare verre. Så jeg har bestemt meg for å ta èn ting hver dag som gjør meg glad. Da er jeg glad for at jeg har håndarbeidet mitt.

Staten lover at den ikke skal vinne rettssaker mot pasienter for enhver pris. Men tall NRK har hentet inn viser at Pasientskadenemda bruker mye mer tid og penger på rettssakene nå enn før.

Overfor NRK avviser nemnda at det er noen sammenheng mellom den økte ressursbruken og tall som viser at staten vinner flere rettssaker mot pasienter enn før.

Slik går staten hardere ut mot pasienter i rettssaker nå enn før. Du trenger javascript for å se video. Slik går staten hardere ut mot pasienter i rettssaker nå enn før.

Saksøkte og vant i tingretten

I 2010 fikk hun en prolaps og havnet på sykehus med store smerter. Etterhvert ble hun operert i ryggen, men hun ble aldri bra igjen.

Hun klagde til Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda om feilbehandling, men saken ble avvist i begge instanser. Da tok hun den rettens vei og vant i tingretten.

Ifølge dommen ble Rakstad operert for seint og fikk derfor nerveskader. Men staten gir seg ikke og har anket dommen til lagmannsretten.

–Du må sette livet på vent. Egentlig har du mer enn nok med å være dårlig, men du må kjempe mot systemet samtidig. Det er tungt. Hvorfor kan de ikke bare gi seg og ta ansvaret, spør Rakstad.

Notatene hennes hjalp henne i kampen mot staten Du trenger javascript for å se video.

– Staten vil vinne for enhver pris

Før prolapsen var hun i full jobb. Nå går det mot uføretrygd. Før var hun ei sosial dame og på fritida reiste hun mye - til utlandet, på fjellet eller tok turer med båten. Nå klarer hun ikke det lenger.

53-åringen forteller at hun har vært gjennom alle sinnstemninger i den lange kampen for å få erstatning - fra sorg over å ikke bli frisk igjen og miste jobben til sinne overfor dem hun mener ødela livet hennes.

Heidi Mariann Rakstad krever at staten tar ansvar for skadene hun har fått. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Noen ganger så blir jeg så fly forbanna. Setter du bilen inn på verksted og de gjør noen galt med den må de reparere eller erstatte den. Men ødelegger du et menneske på sykehuset er det ikke så farlig. Da kjemper staten mot deg, sier hun, og fortsetter:

– De bruker veldig mye penger for at vi som er pasienter ikke skal få fem øre. Staten skal vinne for enhver pris.

Nekter å gi seg

Strikkepinnene raser videre. Den lilla ponchoen til barnebarnet har fått hals og nå er det bare å begynne på skuldrene.

– Hvis det er så tungt å kjempe om erstatning - hvorfor kan du ikke bare gi deg?

– Det har jeg tenkt mange ganger også. Men de har ødelagt såpass mye av livet mitt. Jeg blir ikke frisk om jeg får erstatning, men det gjør den økonomiske delen enklere. De har ødelagt jobbframtiden min, med pensjon og alt. Jeg må prøve, sier 53-åringen.

LES OGSÅ: Rekordutbetaling for pasientskader i 2016

Pasientskadenemda vil ikke kommentere denne saken, fordi den er anket. Men skriver i en e-post til NRK at "på generelt grunnlag ønsker vi å si at vi har stor forståelse for at pasientene synes det er svært belastende å ha en rettsak gående, i tillegg til de utfordringer helseplagene gir".