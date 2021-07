I dag er det ti år siden terroren den 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya. Dette har blitt markert gjennom hele dagen.

I Oslo Spektrum holdes det avslutningsvis et nasjonalt minnearrangement for å hedre ofrene etter terrorangrepet.

Hovedtaler for kveldens arrangement er Hans Majestet Kong Harald.

– Det har gått ti år siden Norge ble mørklagt. Sjokk, sorg og sinne rammet oss alle, sier han.

– Norge sørget sammen – en stund. Så ble hver og én av de hardest rammede igjen alene med hver sin sorg.

– Et land ble slått i bakken

Statsminister Erna Solberg var kveldens første taler.

– Terroren 22. juli var et angrep på demokratiet vårt. Men det var mer enn en politisk bevegelse som ble rammet. Et helt land ble slått i bakken, sa hun.

Statsminister Erna Solberg holder tale under det nasjonale minnearrangementet i Oslo Spektrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi gikk alle litt i stykker den julidagen for 10 år siden. I dag lyser vi fred for menneskene som ble offer for det grusomme terrorangrepet. Og vi sier som da, aldri mer 22. juli, avsluttet statsministeren.

Flere norske artister skal opptre. Det blir også taler ved leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og AUF-leder Astrid W.E Hoem.

– Tiden leger ikke alle sår

Torsdagens markering startet på regjeringskvartalet, med Lisbeth Kristine Røyneland som dagens første taler.

Hun er leder for Nasjonal Støttegruppe 22. juli, og mistet selv barnet sitt på denne dagen, for ti år siden.

Leder for Nasjonal Støttegruppe 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland. Foto: Geir Olsen / NTB

– Tiden leger ikke alle sår, selv om samfunnet forventer det, sa hun.

Felles ansvar mot høyreekstremisme

77 mennesker ble drept, og minst 40 mennesker ble hardt skadet i terrorangrepet i

Kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og HKH kronprins Haakon under minnemarkeringen på Utøya. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli 2011.

På minnemarkeringen på Utøya tidligere i dag talte blant annet Kronprins Haakon.

– Jeg er redd for at vi som samfunn ikke har vært flinke nok til å lytte, og gi plass til alle følelsene, alle traumene denne dagen har gitt, sa han.

Kronprinsen fortalte også at mange føler de har måttet kjempe mot høyreekstreme krefter alene.

– Det er vårt personlige og kollektive ansvar å arbeide mot disse kreftene, hver dag.

Erik Kursetgjerde, som overlevde terrorangrepet etter 22. juli 2011, AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem, og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre talte også på Utøya.

Blomsterseremoni på Utøya. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Hatet er der fortsatt

– Vi møtte hatet med kjærlighet, men hatet er der fortsatt, sa tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sin tale under markeringen i Oslo domkirke torsdag morgen.

Klokken 19 slo rådhusklokkene 77 slag, ett for hvert offer for terrorangrepene 22. juli 2011.

Samtidig sto Oslo stille: alle busser, trikker og T-baner stoppet, og serveringssteder ble oppfordret til å stanse opp og skru av musikken. Kommunen ba også Oslos innbyggere stoppe opp, for å hedre ofrene.

Flere personer samlet seg og sto i stillhet utenfor Oslo rådhus da klokkene slo.

