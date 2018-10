Hav-direktør avviser «tett samarbeid» med Røkke-selskap: – Vi skal ikke ha kontor i skyskraperen

Statsminister Erna Solberg kastet i forrige uke glans over lanseringen av Verdenshavenes hus, skyskraperen som Kjell Inge Røkke ønsker å bygge på Fornebu.

– Det er et vakkert, blått bygg, sa statsminister Erna Solberg da hun beundret modellen over skyskraperen med pressen til stede.

Etter planen skal skyskraperen romme «Verdenshavenes hus» med REV Oecan i spissen, et selskap som er registrert på Cayman Island, og som ledes av Nina Jensen, finansministerens søster.

GLASSHUSET: 200 meter i været er planen for skyskraperen i blått glass. Bygget er i strid med gjeldende kommuneplan. Foto: FP Eiendom

At statsministeren valgte å delta på arrangementet, der Røkkes skyskraper ble presentert, vakte en viss oppsikt, for planene er i strid med gjeldende kommuneplan. Å regulere en tomt slik at at en 200 meter høy skyskraper kan bygges, er en betent sak i Bærum.

CELEBERT OPPMØTE: Under lanseringen av Verdenshavenes hus kom både statsminister, ordfører og direktører. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

«Tett samarbeid»

Nå viser det seg at en e-post til statsministeren fra Røkkes selskap, REV Ocean, inneholdt opplysninger om et «tett samarbeid» som ifølge Havforskningsinstituttet og Senter og Hav og Arktis ikke formelt er inngått.

I en epost sendt til Statsministerens kontor 10. september skriver en medarbeider i Røkkes selskap, REV Ocean:

VIL HA SKYSKRAPER: Milliardær Kjell Inge Røkke eier REV Ocean, som bygger verdens største forskningsskip. Foto: Odd Iversen / NRK

«I forbindelse med lanseringen av planene for bygget på Fornebu, ville det være av uvurderlig betydning om statsministeren kunne delta.»

I e-posten omtalte de et tett samarbeid med Havforskningsinstituttet:

«Vi har tett samarbeid med blant annet Sissel Rogne fra Havforskningsinstituttet i Bergen og Jan-Gunnar Winther ved Senter for Hav og Arktis i Tromsø.»

Ifølge Rogne og Winther eksisterer ikke dette samarbeidet.

– Vi har ikke noe samarbeid med REV Ocean, sier Sissel Rogne, direktør i Havforskningsinstituttet til NRK.

– Det stemmer at vi ikke har inngått noe formelt samarbeid, sier Winther.

Derimot understreker begge at de er i uformell dialog med REV Ocean-leder Nina Jensen.

De to statlige instituttene har heller ingen planer om kontorer i Røkkes skyskraper, selv om flere av mediene som var til stede på Fornebu, trakk denne konklusjonen.

– Nei, vi har ingen planer om å flytte inn i Verdenshavenes hus, sier begge instituttlederne til NRK.



– Alt vi skrev er riktig

REV Ocean-leder Nina Jensen sier hun har hatt dialog med både Rogne og Winther.

«Alt vi har skrevet i eposten til statsministeren er riktig. Samarbeid for meg innebærer møter, utveksling av synspunkter, innspill og råd, samt prosesser for formalisering av partnerskap mellom oss og norske miljøer som vi er i dialog om. Dette har vi både med HI ved Sissel Rogne og Senter for hav og Arktis ved Jan-Gunnar Winther.»

Også med statsministeren har Jensen hatt uformell dialog i forkant av lanseringen.

«Invitasjonen til dette arrangementet kom i utgangspunktet muntlig fra Nina Jensen i REV Ocean,» skriver Statsministerens kontor (SMK) til NRK.

Hvorvidt REV Ocean kom med upresis informasjon, ønsker ikke SMK å mene noe om.

Nina Jensen leder REV Ocean. Foto: NRK

Kun uformell kontakt

I de offentlige postjournalene finnes ingen dokumenter som viser kontakt mellom statsministeren og REV Ocean.

Heller ikke i Havforskningsinstituttets postjournal finnes dokumenter som viser dialog med REV Ocean.

Helt siden Nina Jensen tiltrådte som sjef i REV Ocean, der planene om et forskningsskip ble lansert, har hun jobbet aktivt mot norske universiteter, forskningsinstitutt og politikere.

Særlig har planene om verdens største forskningsskip og tilhørende havdataplattform vakt begeistring i mange forskningsmiljøer.

Flere måneder før lanseringen av skyskraperen, var statsministeren allerede informert om Verdenshavenes hus, gjennom uformelle samtaler med Jensen.

RØKKES MANN OG ERNA: Statsministeren deltok på lanseringen av skyskraperen, der hun roste Røkke. Til høyre for statsministeren satt Røkkes høyt betrodde medarbeider, Øyvind Eriksen. Foto: NRK

– For Kjell Inge Røkke er det ekstremt verdifullt at statsministeren stiller opp. Her løper statsministeren Røkkes ærend, i en sak som åpenbart er problematisk, sier Trond Blindheim, dossent i markedsføring til NRK.

Når NRK konfronterer Statsminsisterens kontor med påstanden om at Solberg løper Røkkes ærend, skriver statssekretær Rune Alstadsæther (H):

«Statsministeren ser positivt på at flere miljøer bruker sine ressurser på å jobbe for rene hav og at Norge og verden skal forvalte havene på en bærekraftig måte. Når det gjelder det foreslåtte høyhuset, er ikke det noe statsministeren blander seg inn i. Det skal Bærum kommune ta stilling til. »

Med statsministeren på første rad

Skipet til REV Ocean, som er under bygging, skal både være et luksusskip med passasjerer, samt et forskningsskip

– Vi er i dialog om mulig samarbeid med REV Ocean om bygging av forskningsfasiliteter i Bergen, og samarbeid om innsamling av data når båten REV Ocean er på ekspedisjoner, sier Sissel Rogne.

BENEKTER SAMARBEID: Havforskningsinstituttet skal ikke inn i skyskraperen, sier direktør Sissel Rogne. Foto: NRK

Så langt er altså ingenting avgjort, men Rogne valgte å holde foredrag under lanseringen av skyskraperen med hele pressen til stede, og med statsministeren på første rad.

Heller ikke Norsk Polarinstitutt, som ble trukket frem under lanseringen, har inngått noe formelt samarbeid og har ingen heller ingen planer om å flytte inn i skyskraperen.

Jan Winther, som har vært leder av Norsk Polarinstitutt, satt tidligere i samme rådsutvalg som Nina Jensen, men Winther sier til NRK at det meste av dialogen mellom de to er uformell.

Senteret for Hav og Arktis ble opprettet i sommer og er underlagt Nærings- og fiskeridepartmentet.