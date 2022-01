Hastemøte i Nato: – Risikoen for konflikt er reell

Nato holdt fredag hastemøte om situasjonen i Ukraina. Etter møtet sa Jens Stoltenberg at risikoen for konflikt er reell.

– Nye aggressive handlinger fra Russland mot Ukraina vil få konsekvenser og komme med en høy pris for Russland, sier Stoltenberg i etterkant av hastemøtet.

Det var nato-landene som var innkalt til møtet. Det ble snakket om hvordan de skal stille seg til russiske krav når det neste uke skal forhandles med Russland.

Neste uke er det et nytt møte. Da skal Nato-Russland-rådet møtes for første gang på over to år i Brussel. Her skal de diskutere hva som kan gjøres for å dempe spenningen som har oppstått på grensa til Ukraina.

Stiller krav

I forkant av møtet har partene kommet med flere krav. Russland krever garantier for at Ukraina ikke blir tatt opp som medlem i Nato, noe Ukraina selv ønsker.

Flere av Natos medlemsland har slått fast at det er uaktuelt med Ukraina som medlemsland. Forsvarsalliansen vil imidlertid ikke gi noe slikt løfte, verken når det gjelder Ukraina eller eventuelle andre land.

Konstruktivt

Fra Norge deltok utenriksminister Anniken Huitfeldt på møtet. Hun omtaler møtet som «konstruktivt».

– Det har vært et meget konstruktivt og godt møte. Vi er veldig bekymret for den russiske styrkeoppbyggingen utenfor Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i etterkant av møtet.

Hun sier de håper at dialogen vil føre fram. Hun sier russiske angrep mot Ukraina vil få konsekvenser.

– Vi kan ikke forhandle om den sikkerhetspolitiske orden i Europa, sier Huitfeldt.