Harvey Weinsteins domfellelse blir omgjort i ankedomstol

New Yorks høyeste domstol kom torsdag til en overraskende konklusjon i ankesaken til den verdenskjente Hollywood-regissøren Harvey Weinstein (72).

I ankedomstolen ble det besluttet å omgjøre dommen fra 2020, hvor filmprodusenten ble dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Domstolen i New York la til grunn at Weinsteins rettssak hadde flere feil.

Påtalemyndigheten hadde kalt inn flere kvinner som vitner som hevdet Weinstein hadde overfalt ham.

Men siden anklagene ikke var en del av tiltalen var det ikke rett å ta dem inn som vitner, skriver New York Times.

Dermed konkluderte domstolen at den mektige Hollywood-regissøren ikke hadde fått en rettferdig rettssak.

REAGERER: Skuespiller Ashley Judd, som først sto frem med overgrepsanklager mot Weinstein. Foto: Susan Walsh / AP

– Urettferdig

– Det er urettferdig mot ofrene, sier Ashley Judd til New York Times, den første skuespilleren som stod fram med anklager mot Weinstein.

– Vi lever fortsatt med våre sannheter. Og vi vet hva som skjedde.

Avgjørelsen om å omgjøre dommen mot Weinstein ble gjort med et 4 mot 3-flertall i New Yorks ankedomstol.

I tillegg til til dommen fra New York er Weinstein dømt til 16 år i fengsel i California for en voldtekt på Beverly Hills hotell.

Denne dommen har Weinstein også anket.

IKKE OVER: Harvey Weinstein forlater retten i Manhattan New York i 2020. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Skal vurdere ny rettssak

Nå er det opp til statsadvokat i Manhattan Alvin L. Bragg å avgjøre om Weinstein skal få en ny rettssak.

Bragg er for tiden påtalemyndighet i den såkalte hysj-pengesaken mot Donald Trump.

Harvey Weinstein sitter nå i fengsel i Rome i New York. Han har blitt beskyldt for seksuelle overtramp av over 100 kvinner.

I New York ble han dømt for anklagene fra to av dem.