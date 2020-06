Harvard-studie: Korona-epidemien kan ha startet i august

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forskere ved Harvard Medical School i USA har presentert data som kan indikere at koronaviruset har sirkulert i Wuhan i Kina allerede i august i fjor.

Forskerne har foreløpig bare publisert en begrenset utgave av forskningsartikkelen de har jobbet med, og studien venter på å bli gransket av andre eksperter.

De har analysert hundrevis av satellittbilder fra de siste to årene.

Forskerne har blant annet sett på antallet biler på parkeringsplassene utenfor fem sykehus i Wuhan.

Parkeringsplassene på sykehusene har vært unormalt fulle, med opptil 90 prosent flere parkerte biler.

I august 2019 skal et av sykehusene ha hatt 285 biler på parkeringsplassen, mot 171 i samme periode året før.

FULLPAKKET: Dette satellittbildet er tatt fra Tianyou Sykehus i Wuhan i oktober 2019. De røde prikkene viser biler på parkeringsplassen. Det er ifølge Harvard-studien 285 biler.

ROLIG: Dette bildet er tatt i oktober 2018. Her skal det være 171 biler.

– Noe skjedde i Wuhan i oktober

Spredningen av viruset har lenge blitt knyttet til et våtmarked der eksotiske dyr som pangoliner og flaggermus har blitt solgt.

En artikkel fra South China Morning Post i Hongkong, basert på data fra kinesiske myndigheter, antyder at den første pasienten kan ha blitt smittet 17. november.

Standardteorien forblir at viruset begynte å spres fra våtmarkedet en gang tidlig i desember, men Harvard-studien sår altså tvil rundt dette.

Lederen av studien, Dr. John Brownstein, sier til ABC News at økningen i biltrafikk utenfor sykehusene samsvarer med søk på internett, eller såkalt «stordata».

Forskerne har notert seg at søkstallene på den kinesiske søkemotoren Baidu på enkelte koronasymptomer som «diaré» tok seg kraftig opp i den samme perioden.

Brownstein innrømmer at funnene i rapporten ikke kan føre til en bastant konklusjon, men at studien kan være et viktig steg i oppklaringen av mysteriet rundt virusets opphav.

– Noe var i ferd med å skje i oktober, sier Brownstein.

– Åpenbart var det noe som skjedde lenge før det vi tidligere identifiserte som starten av koronapandemien, legger han til.

– Tvilsomme metoder

En annen ekspert ABC News har snakket med er David Perlin, som er vitenskapsdirektør ved Center for Discovery and Innovation i New Jersey.

– Jeg tror noen av metodene som er brukt er tvilsomme, og man har tolket litt mye ut fra resultatene, sier Perlin.

Han advarer mot å trekke forhastede konklusjoner fra studien.

– Problemet er at vi bare har en liten del av bildet her. Det bekymrer meg alltid når man plukker og velger blant data, sier han.

Kan kombineres med andre data

Torgeir Waterhouse. Foto: Pressefoto / IKT Norge

IT-ekspert Torgeir Waterhouse, tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, mener studien fortsatt er verdifull.

– Her må man være bevisst på hva studien selv sier. Hvis studien sier at dette kan være et tegn på tidligere spredning enn antatt, er det et godt spor for fremtidig forskning, sier han.

Han forteller at andre data kan kombineres med funnene for å styrke teorien om tidligere spredning.

– Man kan for eksempel se på netthandel og diverse nettaktivitet i området som ville tilsi at folk har vært syke, forklarer han.