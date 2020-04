Harry og Meghan svartelister britiske storaviser

Harry og Meghan går til frontalangrep på storavisene The Sun, Daily Mail, The Mirror og The Express og har gitt redaktørene beskjed om at de ikke lenger vil ha noe med dem å gjøre.

Harry og Meghan mener de har publisert feilaktige artikler med falske nyheter.

I et brev til redaktørene skriver paret at de ikke lenger vil svare avisenes journalister fordi være del av deres klikk-journalistikk. Det vil ikke bli inngått noen form for samarbeid med avisene, ifølge paret, skriver The Guardian. Beskjeden de sender ut blir tolket som et signal til det britiske folk om ikke å ta avisenes artikler for god fisk.

Harry og Meghan har forlatt Storbritannia og flytte til USA. Her er paret på sitt siste offisielle oppdrag i Storbritannia før flyttingen. Foto: Justin Tallis / AFP

Videre heter det at «de innflytelsesrike avisene over mange år har forsøkt å isolere seg fra å ta ansvar for det de sier eller trykker, selv når de vet at det er forvrengt, usant eller inngripende hinsides all fornuft».

Meghan til sak mot tabloidavis

Angrepet på tabloidpressen kommer samtidig med at Meghan forbereder sak mot tabloidavisen The Mail on Sunday. Hertuginnen trekker avisen for retten at den trykte et brev hun skrev til sin far Thomas Markle før hun skulle gifte seg.

Sundagsutgangen av The Daily Mail er stevnet for retten av Meghan Markle. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Slottet skal ikke lenger ha noe å gjøre med Harry og Meghans kommunikasjonsstrategi. Den er nå overlatt til et amerikansk PR-byrå som har flere TV- og filmstjerner på kundelisten.

Hyret eget PR-byrå

I brevet hevder Harry og Meghan at de ikke forsøker å unngå kritikk mot seg selv eller at avisene skal sensureres, men hevder det ikke må være basert på det de kaller løgner.

Hertugparet har sluttet å bruke de kongelige titlene «Deres høyhet»formelt og de har flyttet til hjemby Los Angeles. Nyheten om beslutningen om å flytte til Nord-Amerika sprakk først i The Sun, noe som ikke skal ha blitt tatt nådig opp av paret selv.