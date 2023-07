Harila saknar familien: - Eg har vore meir på fjelltur enn heime

– Eg er veldig glad for at vi klarte det og at vi er trygge alle saman. Ingen har blitt skada eller fått noko varige men. Det er eg glad for.

Frå basecampen under K2, eit av verdas farlegaste fjell, får vi kontakt med den ferske verdsrekordhaldaren Kristin Harila (37) med satellittelefon.

Med dårleg dekning skildrar finnmarkingen kva som går gjennom hovudet hennar:

– Eg har lyst å kome meg heim så raskt som mogleg, seier ho.

Ho held fram:

– No sit eg her og et tørrfisk. Det er siste rest.

Sjølv om dei er nede frå K2, er det så dårleg vær ved basen, at dei ikkje kan gå vidare heilt enno. K2 Base Camp ligg på 5 150 meter over havet.

K2 sett frå Concordia Camp i Karakoram-fjellkjeda i Pakistan. Ein må passere Concordia Camp før ein kjem til K2 Base Camp. Foto: STENSON / AFP K2 frå K2 Base Camp tatt 15.juli 2023. Foto: STENSON / AFP K2, sett frå K2 Base Camp tatt 15.juli 2023. Foto: STENSON / AFP

Har det gått opp for deg kva du har fått til?

– Nei, det trur eg ikkje:

– Eg har ikkje rokke å tenke så mykje på det. I går kveld var det berre å pakke saman og reise herifrå, men det har vore så dårleg vær i dag til å reise. Eg håper at når eg kjem heim og får litt meir kontakt med omverda, at eg kjenner litt meir på det. Vi er så isolert her, seier ho lattermildt.

Harilas rekordforsøk 2023 Ekspander/minimer faktaboks Shishapangma, 8013 moh., besteget 26. april. Cho Oyu, 8201 moh., besteget 3. mai. Makalu, 8463 moh., besteget 13. mai. Kanchenjunga, 8586 moh., besteget 18. mai. Mount Everest, 8849 moh., besteget 23. mai. Lhotse, 8516 moh., besteget 23. mai. Dhaulagiri, 8167 moh., besteget 29. mai. Annapurna I, 8091 moh., besteget 5. juni. Manaslu, 8156 moh., besteget 10. juni. Nanga Parbat, 8126 moh., besteget 26. juni. Gasherbrum II, 8080 moh., besteget 15. juli. Gasherbrum I, 8035 moh., besteget 18. juli. Broad Peak, 8051 moh., besteget 23. juli K2, 8611 moh., besteget 27. juli

Vil sjå familien att

For det er familien heime ho tenker mest på etter den store bragda. Spørsmål om kva det tøffaste har vore på turen svarar ho:

– Å vere vekke frå familien så lenge. Dei siste åra har eg vore meir på fjelltur i utlandet, spesielt Nepal og Pakistan, enn eg har vore heime.

Kristin Harila, her saman med kjærasten Jens Kvernmo.

– Det å vere vekke, gå glipp av alle bursdagar, miste 17. mai tre år på rad, mormora mi døde i april, det å ikkje få vere der har vore det vanskelegaste med heile prosjektet.

Men ho legg til:

– Men kvart fjell har sine utfordringar, med tanke på været og forholda. Det var svært krevjande forhold på K2 i år.

Lenge til neste topptur

Klokka 07:45 norsk tid torsdag 27. juli sto ho på toppen av K2, verdas nedst høgaste fjell med 8611 meter over havet. Det var siste toppen ho trengde for å sitte på ein ny verdsrekord.

Denne gongen klarte ho det. I oktober 2022 måtte ho avbryte forsøket med berre to toppar igjen, fordi Kina stramma inn klatrelisensen.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kristin Harila på toppen av K2».

– Det har vore veldig hardt. Ingen leik å klatre desse 8000 meter-toppane, og på så kort tid er det veldig krevjande.

Har du vore redd?

– Eg har ikkje vore veldig redd, men ein må vere konsentrert og fokusert. Alle som gjer det her veit at det inneber ein viss risiko. Det er klart ein må vere skjerpa og til stades når ein klatrar desse fjella.

Lysta til å klatre fleire toppar har ikkje treft ho enda, og kanskje gjer den ikkje det på ei stund heller, fortel ho.

– Eg skal definitivt ikkje klatre nokon toppar på 8000 meter dei næraste åra, det er heilt sikkert. Eg håper det blir mange fine turar, treningsturar, turar i fjøra, shoppingturar, kafeturar, og heilt andre turar enn dei her på ei god stund, flirer ho.

Her er Harila i Katmandu tidlegare i år. Foto: Niranjan Shrestha / AP

– Tidlegare hadde eg det slik at etter ein ekspedisjon ville eg berre rett på ny ekspedisjon, men no kjenner eg meg veldig ferdig og klar for å kome heim.

Ser ein vekk ifrå å treffe familien igjen, er det ein ting ho gler seg til no:

– Kongekrabbe heime i Vadsø.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kristin Harila».