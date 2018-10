Hareide: Kutt vi ikke kan være med på

Regjeringen er avhengig av støtte fra KrF for å få gjennom budsjettforslaget som finansminister Siv Jensen (Frp) la fram i dag.

Økt støtte til barnefamilier vil tale til KrFs hjerte. På den andre siden må flere svake grupper i samfunnet tåle kutt.

– Kutt til funksjonshemmede og sterkt skadde – det er kutt KrF ikke kan være med på, sier Knut Arild Hareide til NRK.

Han leder partiet som kan felle dagens regjering.

Strid med Høyre

KrF har reagert sterkt på at regjeringen foreslår kutt til alvorlig skadde og funksjonshemmede.

– Forferdelig usosialt, mener KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Regjeringen vil øke innslagspunktet for statlig finansiering av særlig ressurskrevende tjenester i kommunene, med 50.000 kroner utover prisvekst. Dette er ofte saker med sterkt pleietrengende pasienter som multihandikappede eller trafikkskadde. KS anslår at kuttet vil øke utgiftene til kommunene med 300 millioner kroner.

Høyre mener kommunene har råd til dette, og at det ikke rammer brukerne.

– Rettighetene man har som bruker, blir ikke berørt av dette kuttet. Vi sier bare at kommunene skal ta en større del av regningen, men pasientene kommer ikke til å merke noen forskjell i det hele tatt. Og dette har kommunene råd til, sier Henrik Asheim, som er leder av finanskomiteen på Stortinget.

Stiller ikke ultimatum

For en drøy uke siden varslet Knut Arild Hareide at han ønsker å søke regjeringsmakt sammen med Arbeiderpartiet.

Det betyr ikke at han anbefaler å felle dagens regjering ved budsjettbehandlingen.

– Vi ønsker å være med på å lage et godt statsbudsjett, samme hva, sier Hareide, som mener det er mye bra i budsjettet.

– Men jeg ønsker en sterkere familiesatsing. Vi ser at fødselstallene går ned. Og for å gjøre noe med barnefattigdommen i Norge, er det å øke barnetrygden noe av det viktigste vi kan gjøre.

Han vil likevel ikke stille noe ultimatum, enten det blir en Høyre-regjering eller Arbeiderparti-regjering som KrF ønsker samarbeid med.

KrF-avgjørelse før budsjettforhandling

KrF holder ekstraordinært landsmøte 2. november for å avgjøre om de skal forsøke å gå inn i Erna Solbergs (H) regjering, eller søke makt med Jonas Gahr Støre (Ap).

Vanligvis vil forhandlingene om statsbudsjettet starte mandagen etter – 5. november.

– Beslutningsprosessen i KrF tror jeg ikke handler så mye om kroner og øre, men et veivalg vi må ta. Uavhengig av det valget er vi nødt til å bidra til et godt og ansvarlig budsjett for landet. Det kan jeg love. Så vi stiller ikke noen ultimative krav, sier Hareide.

Han sier KrF-prioriteringene er velkjent. Partiet ønsker mer til familiene, eldre med dårlig økonomi og bekjempelse av barnefattigdom.

– Regjeringen bruker 900 millioner på bekjempelse av barnefattigdom, hva skal til for at dere skal være fornøyd?

– Hvis vi skal øke barnetrygden, snakker vi om langt større beløp enn det. Det er det strukturtiltaket som virkelig kan få gjort noe med barnefattigdommen, svarer Hareide.

