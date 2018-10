Hareide: – Ting kunne vært gjort bedre

Av de 90 delegatene som nå er klare til landsmøtet, støtter 40 partilederens råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, mens 39 vil starte sonderinger med Solberg-regjeringen, eller forbli i opposisjon.

Hareide trenger fortsatt 56 delegater på sin side for å få gjennomslag for forslaget sitt.

Etter et dundrende nederlag i Rogaland KrF, fikk Hareide klar støtte i Hedmark, Finnmark og Buskerud.

I kveld er det Telemark KrF som holder ekstraordinært årsmøte.

– Vi har lyst til å vinne dette, det er viktige ting som står på spill. Jeg er optimist, men det er ingen fylker som sender bundne delegater. Det er en skriftlig votering. Selv om jeg ligger godt an, er det umulig å si hvordan resultatet blir, sier Hareide da han gjestet Politisk kvarter onsdag.

Han sammenligner Telemark med en amerikansk vippestat, og vil ikke mene noe om utfallet.

KrF-leder Knut Arild Hareide med nestleder Kjell Ingolf Ropstad på fylkesstyremøtet i Buskerud KrF mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Terningkast fem

Begge nestlederne i KrF ønsker et borgerlig regjeringssamarbeid. Det har også vært anklager om kuppforsøk og splittelse i partiet.

– Jeg skal innrømme at ting kunne vært gjort bedre. Selvfølgelig. Men alt i alt ser vi et politisk parti som åpent og ærlig diskuterer en uenighet. Det er et veivalg vi er uenige om. Begge sider kommer til orde, vi har også et tredje alternativ. Dette skjer på en relativt god måte, men det er mye som står på spill, sier Hareide.

Hareide sa mandag at prosessen partiet er inne i, har vært mer krevende enn han hadde trodd.

– Det er noe vi burde ha forberedt bedre, og vi burde ha forberedt organisasjonen bedre. Men ut fra hvor voldsomt dette egentlig er for partiet, syns jeg vi har håndtert det til terningkast fem, sa han.

Derfor skal lille KrF bestemme Du trenger javascript for å se video. Derfor skal lille KrF bestemme

– En stor beslutning

Hareide har ifølge NRKs kilder sagt at det ikke vil være naturlig å fortsette som partileder dersom partiet heller vil inn i en borgerlig regjering.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal ha posisjonert seg som utfordrer til partiledervervet, opplyste Dagbladets kilder tirsdag.

Hareide nekter å kommentere opplysningene, og vil ikke si om han kan fortsette som partileder hvis han ikke får gjennomslag.

– Jeg har sagt hele veien at vi nå skal diskutere veivalget KrF skal ta. Jeg vil aldri kommentere hva som er sagt i våre interne møter. Det er en stor beslutning for vårt parti, og det er viktig at vi fokuserer på det. Jeg vil ikke bidra til at vi fokuserer på noe annet enn veivalget, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Vårt Land at han ikke vil blande seg inn i KrFs interne prosess, men at det er mer som forener enn skiller de to partiene.

