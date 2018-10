Hareide: – Det blir mange blå i dag

Knut Arild Hareide har ingen illusjoner om å ha overbevist flertallet av Agder KrF til å gå i regjering med Ap. – Her er det nok et blått flertall, men det er viktig at de som støtter meg på Sørlandet blir hørt på landsmøtet, sier han til NRK.