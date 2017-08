Hareide vil ikke være med på Solberg og Jensens skattekutt

– Vi sier tydelig at vi har vært med på skattelettelser for å skape arbeidsplasser. Nå er det ikke tid for nye skattelettelser, sier partileder Knut Arild Hareide (KrF).

Mens Erna Solberg (H) lover «moderate skatteletter» i neste periode, og Siv Jensen (Frp) har lovet skatteletter til en pris av 50 milliarder kroner, mener altså støttepartiet at nok er nok.

Knut Arild Hareide (KrF) svarer om skatt.

Vil prioritere lærere

KrF og Venstre har vært støttepartier for dagens regjering, men har varslet at de etter valget ønsker en blågrønn regjering sammen med Høyre og uten Frp.

Dersom det ikke blir mulig, er det imidlertid knyttet stor spenning til om KrF heller vil sikre Jonas Gahr Støre (Ap) flertall.

– Hopper du over på Støres lag i dette spørsmålet? spurte programleder Ingunn Solheim under partilederdebatten i Arendal.

– Det er et spørsmålstegn ved hvor mye skatteletter Erna Solberg vil gi. Vi må ta en prioriteringsdebatt. De som stemte på meg for fire år siden, har fått betydelig mer i skatteletter enn jeg lovte. Jeg går til valg på å prioritere flere lærere, svarte Hareide.

Følg debatten direkte her.

Skattedebatt

Dagens regjering har gitt 21 milliarder kroner i skattekutt denne perioden. Jonas Gahr Støre (Ap) vil snu denne trenden, og øke skattene med opptil 15 milliarder kroner dersom han kommer til makten.

– Regjeringens skattekutt har ikke skapt jobber, slik regjeringens mål var. Det har økt forskjellene i Norge. Den kursen vil ikke vi gå, sier Støre.

Finansminister Siv Jensen mener imidlertid at økte skatter ikke nødvendigvis betyr økt velferd.

– Vi har prøvd Støres eksperiment før. Da dere styrte gikk skattene opp, men det gjorde også helsekøene, vedlikeholdsetterslepet på vei og fengselskøene. Dere skjerpet skattene, men det ble altså ikke resultater på de viktigste områdene, sier hun.

For første gang i årets valgkamp er alle partilederne samlet til debatt i Arendal i kveld. Du kan følge debatten direkte her på NRK.no.