Hareide trekker frieriet til Trygve Slagsvold Vedum

På Dagsrevyen for to dager siden strakte Hareide ut en hånd og lanserte SP-lederen som en alternativ statsministerkandidat i en sentrumsregjering.

– På 60-tallet hadde vi en statsminister fra Senterpartiet. Og Trygve Slagsvold Vedum når jo stadig nye høyder, så om han kunne lede en regjering bestående av sentrum-høyre så er ikke det noe vi vil avvise, sa Hareide.

Vedum takket plent nei og har i stedet siktet seg inn på et rødgrønt samarbeid med Arbeiderpartiet etter høstens valg.

– Vil ikke snakke om Vedum mer

På morgenkvisten i dag før partiet innleder sitt landsmøte i Trondheim, sier Hareide at Vedum-forslaget nå er lagt i skuffen.

– Tanken på en statsminister som ikke er fra Høyre eller Arbeiderpartiet, er en tanke jeg også synes det norske folk bør ha. Men når Vedum har avvist dette, så kommer jeg ikke til å fortsette med å snakke om den muligheten.

SE VIDEO: Politisk kvarter fra KrFs landsmøte.

– Jeg var sammen med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i går og da sa jeg at jeg tror den som blir statsminister var til stede i det rommet. Da var det oss tre, og det var ikke meg jeg tenkte på, sa KrF-lederen til Politisk Kvarter i morges.

Klar for regjering

Hareide har den siste tiden gjort det klart at tiden er moden for KrF å igjen tre inn i regjeringskorridorene. Han sier det er lite sannsynlig at partiet vil gå med på en ny samarbeidsavtale med en regjering hvor de selv ikke sitter.

– Vi har erfaring med å sitte i regjering selv. Vi vet at når du påvirker politikken dag for dag og time for time, kan du få gjort enda mer, sier Hareide og viser til innføringen av røykeloven i 2004 da partikollega Dagfinn Høybråten satt som helseminister.

– Det var takket være hans evne til å få med seg partene i arbeidslivet og bruke regjeringsapparatet til å skape noe historisk helt nytt. Så hadde ikke KrF vært i regjering, hadde aldri røykeloven kommet på plass.

Hareide mener likevel partiet har lyktes med å trekke den blåblå regjeringen mer mot sentrum i løpet av de siste fire årene.

Åpent valg

Hareide sier han snakker godt med Erna Solberg og at han fortsatt håper på et sentrum-høyre-alternativ etter valget, selv om Solberg selv ikke har nevnt et slikt alternativ.

– Inn mot dette valget kommer det til å bli mer uoversiktlig på rødgrønn og ikke-sosialistisk side. I 2013 var det veldig tydelige alternativer, nå er det mer åpent og velgernes dom vil være helt avgjørende, sier Hareide som er avvisende til å strekke ut hånda til Arbeiderpartiet.

– Hvis vi ikke lykkes med vårt regjeringsalternativ, har vi sagt at det er mest sannsynlig at vi går i opposisjon. Men der kan vi også spille en meget aktiv rolle.