Hareide på vei inn: - Dette kan være min siste dag som partileder

Landsstyrene og stortingsgruppene i Frp, KrF og Venstre, samt Høyres sentralstyre og stortingsgruppe ble like etter klokken 14 låst inne i fire forskjellige møterom fordelt på to flyplasshotell på Gardermoen.

Før de gikk inn måtte politikerne legge fra seg mobiler og annet elektronisk utstyr for å hindre lekkasjer fra møtene. Planen er at alle skal forbli innelåst helt til alle fire partier har sagt ja eller nei til forslaget til regjeringsplattform. Om alle sier ja blir Erna Solbergs Høyre-Frp-Venstre-regjering utvidet med KrF, og får rent flertall i Stortinget.

Det er på forhånd ventet at særlig møtene i KrF og Frp vil vare i flere timer.

Hareide tror det blir jevnt i KrF

På vei inn til Kristelig Folkepartis viktigste møte på mange år, er Knut Arild Hareide ærlig på at det kan gå mot slutten for han som KrF-topp.

– Jeg vet at dette kan være min siste dag som partileder. Det kjennes blandet. Det har vært et privilegium å være partileder for KrF. Blir konklusjonen at vi sier ja, er det det rett at det blir en ny partileder.

Om utfallet av dagens landsstyremøte sier Hareide:

– Jeg tror det er jevnt, men naturlig nok tror jeg det er størst sannsynlighet for at KrF sier ja til å gå i regjering i dag. Jeg vet ennå ikke helt nøyaktig hva jeg skal si til mitt landsstyre, jeg må gå grundigere inn i plattformen, sier han.

– Vil du gi føringer til landsstyret?

– Naturlig nok. Jeg skal lede partiet inn i denne viktige fasen. Jeg som partileder har lest deler av erklæringen, men ikke helheten og sisteutkastet.

112 dager er gått siden 46-åringen fra Bømlo rådet partiet til å felle Erna Solbergs regjering og forsøke å stable på beina en ny regjering bestående av Ap, Sp og KrF. I dag sier partiet gjør partiet hans mest sannsynlig det stikk motsatte: Sier endelig ja til å bli en del av Erna Solbergs regjering sammen med Høyre, Frp og Venstre.

– Angrer du nå på at du satte i gang denne prosessen?

– Jeg mener det var riktig og jeg angrer ikke på det. Jeg har respekt for at vårt landssmøte, selv om vi var delt på midten, landet på dette. Svaret på hvilke gjennomslag vi har fått kommer i dag. Jeg tror det var riktig for oss å ikke avslutte etter sonderingene, men få svaret på hvilke gjennomslag vi kan få.

Dersom både KrFs organer og de tre eksisterende regjeringspartiene alle godkjenner regjeringsplattformen i dag, vil han som varslet gå av umiddelbart.

– Jeg har sagt hele veien at blir det sånn at KrF sier ja til å gå inn i regjering med Venstre, Høyre og Frp, og de andre også sier ja, så er det naturlig at jeg trekker meg som partileder, sier Knut Arild Hareide.

Solbergs drøm

Helt siden Erna Solberg ble leder i Høyre for 15 år siden, i 2004, har en borgerlig samlingsregjering vært hennes og partiets langsiktige mål.

Etter valget i 2013 gikk Høyre og Frp i regjering, med støtte fra Venstre og KrF. I januar 2017 ble Venstre en del av regjeringen mens KrF forble støtteparti. I dag kan også KrF vedta å gå inn i regjeringen, som da vil ha rent flertall i Stortinget og kunne gjennomføre alt den måtte ønske.

Nettopp hva en slik regjering skal gjøre og ikke gjøre har de siste to ukene vært gjenstand for intense regjeringsforhandlinger på Granavollen i Oppland. De ble fullført onsdag kveld.

Lekkasjer fra plattformen

Innholdet i regjeringsplattformen blir først kjent når de fire partitoppene skal holde felles pressekonferanse etter at partiene har fattet sine vedtak om å godkjenne den eller ikke.