Hareide ønsker Vedum velkommen som statsminister

NRK spør partilederen hvor gira han er på regjeringsmakt.

– Vi har sittet 12 år utenfor regjeringskontorene og vi vet at innenfor kan du avgjøre mer. Dagfinn Høybråten endret Norge med røykeloven. Kun fordi han satt i regjering greide han det, sier Knut Arild Hareide.

– Så du er ganske gira da?

– Jeg har lyst på regjeringsmakt ja.

Når Knut Arild Hareide inviterer pressen for å orientere om landsmøtet kommende helg, får han flest spørsmål om hvem han vil samarbeide med. Så vi borrer litt dypere i det – og svaret vil nok overraske.

KrF-lederen er tydelig på at han ønsker en sentrum-høyre-regjering hvor Erna Solberg fortsetter som statsminister. Men om hele sentrum blir med i regjering ser han andre løsninger.

– På 60-tallet hadde vi en statsminister fra Senterpartiet. Og Trygve Slagsvold Vedum når jo stadig nye høyder, så om han kunne lede en regjering bestående av sentrum-høyre så er ikke det noe vi vil avvise, sier han.

Utstrakt hånd

Så da frir altså KrF til Vedum. Men han snur ryggen til forslaget. Han vil ha Ap. At Hareide lanserer Vedum som statsministerkandidat rokker ikke på det.

Vedum ønsker en sterk Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering, og mener det er mest naturlig at det største partiet får statsministeren.

På spørsmål om Senterpartiet vil i regjering med KrF svarer Vedum:

– Med dagens Høyre og Frp så er det utenkelig å gå i regjering med dem for de fører en sentraliseringspolitikk. Og så vet vi at KrF har litt utfordringer med hvor de vil gå. Vi vet at mange i KrF er enige i at den sentraliseringen som nå skjer er feil og at politikken for større forskjeller er feil, så får de ta sine valg. Men vi har et åpent sinn.

AP-samarbeid mindre sannsynlig

Vedum vil altså heller ha Støre enn Solberg og Hareide. Og Hareide vil heller ha Vedum enn Støre. Og det bare dager etter at Arbeiderpartiet laget nytt partiprogram på Folkets Hus.

Hareide mener flere vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte økte avstanden til KrF.

– Det var symboltungt når de ønsker å fjerne K-en i kristendomsfaget. Men også spørsmål rundt sorteringssamfunnet er viktig for oss. Og når Arbeiderpartiet åpner for blodprøve til alle som har fosterdiagnostikk så er det i alle fall ikke et samarbeidssignal til KrF, sier partilederen.

– Så du leser de nevnte sakene som ikke akkurat en invitasjon til samarbeid med deg?

– Nei, min oppsummering er at Arbeiderpartiet ikke kommer oss nærmere og derfor mener jeg at vårt samarbeidsvedtak står seg godt, – vi ønsker en sentrum-høyre-regjering, sier han.

For Venstre er utspillet til Hareide helt urealistisk. Til NRK sier partiet at det kun er ett alternativ og at det er nåværende statsminister Erna Solberg.