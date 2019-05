Frps Sylvi Listhaug ble i dag Norges nye eldre- og folkehelseminister. Hun er dermed inne i varmen i Solberg-regjeringen igjen, ett år etter at hun trakk seg som justis- og innvandringsminister, etter den mye omtalte Facebook-posten.

– Jeg forstår at det er mange som reagerer på utnevnelsen av Sylvi Listhaug som eldre- og folkehelseminister, ikke minst med den historien Listhaug hadde som justisminister, sier tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, til NRK.

Statsminister Erna Solberg presenterer Sylvi Listhaug som ny statsråd. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg presenterer Sylvi Listhaug som ny statsråd.

Hareide: – Jeg ville ikke gitt henne den tilliten på nytt

Hareide mener det er en betydelig fallhøyde for både Sylvi Listhaug og Solberg-regjeringen med utnevnelsen av Listhaug som ny statsråd.

– Den type opptreden Listhaug hadde for litt over ett år siden er fullstendig uakseptabel, og kan ikke skje igjen. Dersom det skjer igjen, er det ikke bare et problem for Listhaug, men også for statsministeren, sier Hareide.

Han viser til da det ble stilt mistillitsforslag mot Listhaug som justis- og innvandringsminister.

– Ville du latt henne komme inn i regjering?

– Listhaug har vært statsråd og hun viste seg ikke den tilliten verdig. Jeg ville ikke gitt henne den tilliten på nytt. Men det har nå Solberg har gjort, og jeg tror hun vet veldig godt at det vil få konsekvenser for statsministeren dersom Listhaug ikke viser seg den tilliten verdig, sier Hareide.

REAGERER: Knut Arild Hareide mener Sylvi Listhaug ikke burde blitt utnevnt som ny minister i regjeringen etter fjorårets opptreden. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Burde KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad protestert på at Listhaug kommer inn i regjering igjen?

– Da vi diskuterte vårt veivalg visste vi godt hvem som var konstituert som nestleder i Frp. Vi får se hva som skjer fremover, Solberg har nok sikret seg at de grove opptrinnene ikke skjer når Listhaug igjen trer inn i regjering.

Sylvi Listhaug i strupen på Hareide: – Sleike imamer oppetter ryggen

Listhaug: – KrF er på rett kurs

Sylvi Listhaug fortalte under nøkkeloverrekkelsen at hun gleder seg til å komme tilbake i regjering og å samarbeide med KrF, til tross for at hun for få måneder siden omtalte KrF som et parti uten ryggrad.

– Jeg mener KrF er på rett kurs. De har flagget tydelig på at de ønsker å stå enda tydeligere for de kristne og norske verdiene, det klinger godt i mine ører. Vi har fått til en god plattform som vi står samlet om.

GLEDER SEG: Sylvi Listhaug tok i dag over posten som eldre- og folkehelseminister. Under nøkkeloverrekkelsen ble hun spurt om forholdet til KrF. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Da du trakk deg sa du at dette er det beste som har hendt deg, ble du lei av det livet?

– Jeg har hatt et år som har vært helt fantastisk, jeg har reist rundt i Norge og møtt så mange mennesker. Da jeg fikk spørsmålet om å komme inn som eldreminister kunne jeg ikke si nei. Nå har jeg mulighet til å gjøre en forskjell for folk, sier Listhaug til NRK.

Hun presiserer at sykehjemsplasser og innbydende mat blir noe av det viktigste som eldreminister.