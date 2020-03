Hareide om ny rapport: – Gode grunner til å vurdere satellittbasert veiprising

– Rapporten peker på at det er gode grunner til videre vurdering av veiprising, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Regjeringen har fått utarbeidet en 158 siders rapport om satellittbasert veiprising av tunge kjøretøy av Vista Analyse.

– Jeg vil nå sørge for at vi får en god prosess for å vurdere dette videre, skriver Hareide.

Satellittbasert veiprising innebærer at kjøretøy utstyres med en GPS-sender som registrerer når, hvor og hvor langt den enkelte bilen kjører.

Tungtrafikk på vei gir ulemper for samfunnet, slik som støy, forurensing og veislitasje, skriver departementet. Men de mener at personvernaspektet må utredes videre.

– Det er også et spørsmål om hvordan personvernhensynet kan ivaretas. Dette er problemstillinger som fortjener en grundig vurdering og som må utredes nærmere dersom vi ønsker å gå videre med veiprising, sier samferdselsministeren.

Dette er GPS-basert veiprising: Ekspandér faktaboks GPS-basert veiprising innebærer at alle biler utstyres med en GPS-sender som registrerer når, hvor og hvor langt den enkelte bilen kjører Bileieren mottar så en regning basert på en kilometeravgift som beregnes ut fra biltypens CO2-utslipp Gjennom dette systemet vil man beskatte bruken av bilen, og den som forurenser skal betale for forurensningen

Regjeringen mener de vil med veiprising oppnå en bedre prising av tungtransport enn med dagens veibruksavgift.

KrF: – Positiv til veiprising

Regjeringen har bestemt at de i denne stortingsperioden ikke vil gå inn for veiprising av tungtransport eller ordinære bilister, men KrF sier de er positive til veiprising, også av personbiler.

– KrF mener veiprising er en mer målrettet måte å dekke kostnadene på og at det fordeler byrdene jevnt på dem som faktisk bruker veiene, sier statssekretær for samferdselsdepartementet, Ingvild Ofte Arntsen.

FOR VEIPRISING: Statssekretær for samferdselsdepartementet, Ingvild Ofte Arntsen (KrF), sier veiprising fordeler byrdene jevnt på dem som faktisk bruker veien. Foto: Privat

Hva vil dere gjøre med det rapporten avdekker?

– KrFs program slår fast at vi ønsker på sikt å erstatte bompenger med veiprising og det står fast.

De mener at utfordringene med personvern krever ytterligere utredninger.

– Det er jo noe rapporten peker på som må utredes videre. Det er noe som må vurderes nærmere og at man må finne gode løsninger på hvis man skal gå videre med veiprising, sier statssekretæren.

Hun sier at de i neste stortingsperiode vil se nærmere på det.

– For KrF sin del er det et ønske å gå videre med veiprising.

Frp: – Veiprising vil flå norske bilister

For at teknologien rapporten tar for seg kan bli brukt på personbiler, må det ytterligere teknologisk utvikling til på områder som fakturering, datastrøm og oppbevaring av data. Det ønsker ikke Frp.

– Vi er imot veiprising av personbiler fordi det handler om å overvåke bilister. Det vil bli dyrere for vanlige folk. Vi ønsker lavest mulig avgifter og vi har sammen med Siv Jensen jobbet for å redusere avgifter for bilister, sier første nestleder transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud (Frp).

KRITISK: Første nestleder transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud (Frp), sier vegprising vil gjøre det dyrere for «vanlige folk». Foto: Julia Naglestad / NRK

Han sier at de isolert sett er positive til veiprising av tungtransport, men at Frp mener det ikke burde gjelde personbiler. Hoksrud mener satellittbasert veiprising av personbiler vil gjøre det betydelig dyrere for norske bilister.

– For noen politiker finnes det ikke grenser for hvordan de vil flå norske bilister med avgifter, mens Fremskrittspartiet jobber for å redusere det, sier Hoksrud.

Han mener systemet, som bruker en GPS-sender for å registrere bilens bevegelser, vil være overvåking fra staten.

– Det betyr at de kan ta hensyn til hvor og når en kjører. Det er snakk om et overvåkningsperspektiv. De vil kunne se alder på bilen, og straffe de med eldre biler fordi de har et høyere utslipp, det vil gå utover særlig yngre bilister og de vil bli melket av staten, mener han.