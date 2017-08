Hareide nekter å svare på Støres flørt

KrF vil som Venstre aller helst danne regjering sammen med Høyre, og uten Fremskrittspartiet.

Men med Venstre under sperregrensen og KrF på 5,0 prosent i NRKs siste partibarometer, virker sjansene for det små.

– Vi går til valg for å lykkes. Det vil være mange spørsmål om eventualiteter som vi ikke kommer til å svare på. Hva sier vårt vedtak? Jo, at vi ønsker en sentrum-høyre-regjering med Erna Solberg som statsminister, sier Hareide.

Vil ikke flørte

I Politisk valgkvarters partilederutspørring ble Hareide utfordret på at Jonas Gahr Støre (Ap) holder døren åpen for å samarbeide med KrF, dersom Hareides bønn om en blågrønn regjering ikke blir hørt.

– Mange sier Støre flørter med deg. Er det ikke renser for hvor lenge man kan flørte med noen som egentlig vil ha noen andre?

– Vi går til valg på å lykkes med en regjering med sentrum og Høyre. Hvis vi ikke lykkes med det, skal vi gjøre det vi kan for å søke politisk gjennomslag, og mest sannsynlig i opposisjon, gjentar Hareide.

Dårlig oppslutning

Den siste tiden har det gått hett for seg mellom Hareide og Frps Sylvi Listhaug, etter at Listhaug anklagde Hareide for å «sleike (imamer) oppetter ryggen». Men heller ikke avstanden til Frp, som KrF i dag samarbeider med, ønsker Hareide å kommentere.

– Jeg syns ikke det er interessant. For vi har gjort et vedtak på at vi ønsker en regjering med Høyre og sentrum, med Erna Solberg som statsminister, svarer han.

– Skjønner du at dette er litt vanskelig for velgerne å forstå?

– Jeg tror de forstår veldig godt hva som er vårt ønske, hva vi går til valg på, sier Hareide.

Saken oppdateres.