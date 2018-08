Hareide kritisk til regjeringens håndtering av Sandbergs Iran-feiring

«Det overrasker meg at ikke regjeringen tydeligere har tatt avstand fra Sandbergs deltakelse av Irans nasjonaldag. Kontakt og dialog – ja. Men nei til deltakelse på det reaksjonære regimets egen feiring av at Iran ble erklært som en «islamsk-republikk» med Ayatollah Khomeini som øverste leder», skriver Knut Arild Hareide på sin egen Facebook-side.

Bakgrunnen for utspillet er at det tidligere denne uken kom fram at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var til stede som statsråd under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar. Det var Aftenposten som fikk dette bekreftet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Forfølgelse av kristne

KrF-lederen mener rettssystemet i Iran er systematisk urettferdig.

«Parlamentet kan ikke vedta lover, men må sende dem til Vokterrådet. Deres oppgave er å se til at lovene ikke strider med sharia», skriver Hareide.

Skjermdump av Hareide sin Facebook side Foto: Skjermdump / NRK

Irans øverste muslimske leder, Ali Khamenei, har den sterkeste utøvende makten i landet.

«I fjor henrettet Iran over 500 personer. Vi vet at tusenvis allerede er dømt til døden og venter på straff, og flere av dem var under 18 år da de ble dømt. Til forskjell fra sine arabiske naboland, er myndighetene i den islamske republikken hoveddrivkraften bak forfølgelsen av landets kristne. Kristne og andre minoriteter anses som alvorlige trusler mot regimet», skriver Hareide.

– Stor fisk på kroken for Irans ambassade

I NRK-programmet Politisk kvarter gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre fredag morgen hardt ut mot Sandbergs Iran-feiring.

Støre sier han er positiv til dialog og handel med Iran, men at dette er noe annet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Den iranske ambassaden i Norge har meldt tilbake at de har fått en stor fisk på kroken når de får en norsk statsråd til å komme og feire revolusjonen. For det er helt uvanlig. Det må tolkes som at man her gir et politisk signal, sa Støre.

– Jeg kan ikke se at en norsk statsråd har gjort det før, la han til.

Høyre: – Dette følges opp

Høyres Svein Harberg, som er nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener statsminister Erna Solberg (H) tar saken alvorlig.

Per Sandberg ønsket ikke å delta i Politisk kvarter fredag, men deltagelsen på nasjonaldagen ble forsvart av Høyres Svein Harberg Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det refereres til denne ene setningen om at alle kan gjøre feil, men hun har sagt mye mer enn det. Hun har sagt at saken er alvorlig, og hun har hatt samtaler med Per Sandberg. Jeg kjenner ikke innholdet i disse samtalene, men vet det følges opp, garanterte Harberg i Politisk kvarter.

– Det viktige er at han (Per Sandberg) har brutt reglementet. Det må han stå til rette for, og det må vi få svar på, sa han videre.

Høflighetsarragement

Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, forteller til NRK at slike nasjonaldagsfeiriner er høflighetsarrangementer, hvor UDs embetsverk deltar rutinemessig på alle slike arrangementer på embetsnivå.

Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Foto: Pressefoto / UD

– Norge har fulle diplomatiske forbindelser med Iran og vi møter Iranske myndigheter på politisk nivå ved ulike anledninger. Iranske myndigheter er ikke i tvil om Norges holdning til menneskerettighetssituasjonen i landet. Utenriksministeren tok dette senest opp under sitt møte med den iranske visepresidenten under Oslo Forum i juni, sier han, og legger til:

– Det har hverken under denne eller tidligere regjeringer vært praksis for at UD orienteres hvis politisk ledelse i andre departementer deltar på nasjonaldagsfeiringer i regi av utenlandske ambassader i Oslo. Dette er en vurdering som gjøres i hvert enkelt departement.