Hareide hoderystende til Grandes «kreative historiefortelling»

Trine Skei Grande og Venstre valgte å gå inn i regjering med Frp til tross for at hun mente det var «ekstremt lite sannsynlig» under valgkampen. Foto: Gunhild Hjermundrud, NRK

– Vi ønsket oss en blågrønn regjering, men så gikk KrF ut av det samarbeidet og sa de ikke ville være med å forsøke å forhandle det frem engang.

Slik forklarer Venstre-leder Trine Skei Grande hvorfor det ikke ble noen borgerlig regjering uten Frp etter valget.

Hun gir seg ikke med det.

– De ville ikke engang sette seg ved bordet. Det var en stor skuffelse for Venstre. Vi hadde håpet det skulle ende med en blågrønn regjering, men når KrF ikke ville være med på laget lenger måtte vi finne andre måter å maksimere vårt gjennomslag på.

Det får KrF-leder Knut Arild Hareide til å se rødt.

– Den historieskrivingen er for kreativ, sier Hareide.

Full strid i sentrum

Erna Solberg (H) ønsket både Venstres Trine Skei Grande og KrFs Knut Arild Hareide velkommen inni regjering. Bare Grande sa ja. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

I valgkampen bedyret både Grande og KrF at de ville ha en borgerlig regjering uten Frp. Grande sa sågar at det var «ekstremt lite sannsynlig» at Venstre ville gå i regjering med Frp uansett resultat.

Partiets tillitsvalgte ble illsinte når politiske motstandere sa at en stemme på Venstre var en stemme på at Frp skulle fortsette i regjering.

Etter valget holdt de fire borgerlige partiene Høyre, KrF, Venstre og Frp sonderingsmøter om mulig ny regjering. Da det ble klart at statsminister Erna Solberg ikke ville kaste Frp ut av regjeringskontorene, og at alternativene var å fortsette som før eller utvide eksisterende regjering var det slutt.

Da ga KrF beskjed om at de ikke ønsket å være med videre, helt i tråd med Hareides løfter gjennom valgkampen.

Venstre valgte å gå inn i regjeringen sammen med Frp. Deltakelsen blir klassifisert som «resultat av ett av de mest spektakulære løftebruddene i moderne norsk politisk historie» av politisk kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen.

Ber Grande ta ansvar for egne avgjørelser

Knut Arild Hareide (KrF) ville ikke sitte i regjering med Frp. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Nå rister Hareide på hodet av Grandes kreative historieforståelse.

– Dette må være Trine Skei Grandes forsøk på å forklare Venstres handlemåte. Jeg tror velgerne har sett at vi gjorde det vi kunne for å lykkes med vårt regjeringsalternativ. Det var ikke realistisk, og da var det naturlig å gjøre det vi hadde sagt at vi skulle til velgerne.

Han mener Venstre-lederen må ta ansvar for egne avgjørelser uten å trekke KrF inn i forklaringen.

– Venstre må få gjøre sitt valg, det aksepterer vi. Men jeg tror de skal bruke en historieforklaring som ikke trekker inn KrF og ikke trekker i tvil det alle så, at vi ikke fikk til en sentrum/Høyre-regjering. Det var altså ikke KrF det stod på, sier Hareide.