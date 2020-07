Hareide håper aktørene kan ordne opp i elsparkesykkel-kaos

Elsparkesykler har vært en del av bybildet i Oslo i halvannet år. Forrige uke satte selskapet Ryde ut 500 elsparkesykler i Bergen uten tillatelse. Det var ikke byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG), særlig begeistret over.

– De kom i nattens mulm og mørke, og plasserte ut hundrevis av elsparkesykler uten noen avtale med kommunen eller politiet. De driver altså kommersiell virksomhet på offentlig grunn uten avtale, sa Bakke i Dagsnytt 18 tirsdag.

Ønsker klare regler

Bakke mener en uklar juridisk praksis gjør at aktører kan sette opp elsparkesykler uten godkjenning fra kommunen. Han etterlyser at regjeringen kommer på banen og rydder opp.

Samferdselsministeren ønsker at aktørene og kommunene selv kan komme frem til løsninger rundt utleie av elsparkesykler. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg hadde egentlig ønsket at partene kunne løst dette, men sånn jeg ser praksisen nå så må vi vurdere et strengere regelverk, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde, svarer at de ser på regulering, men at ansvaret ligger hos lokale myndigheter. Voi og andre aktører har kommet med konkrete forslag, men ønsker at Hareide peker ut en retning for de lokale myndighetene.

Gjerde trekker frem løsninger som lisenser, dedikerte områder til parkering av elsparkesyklene og egne sykkelbaner.

Selvregulering

Byråd for miljø og samferdel i Oslo, Arild Hermstad (MDG), ønsker å unngå trafikkfarlige situasjoner der elsparkesykler ligger på fortauet og blokkerer trygg ferdsel.

Elsparkesyklene har vært i Oslo i halvannet år, men byråd for miljø og samferdsel Arild Hemstad og aktørene har fremdeles ikke blitt enige om en ordning for selvregulering. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Vi rydder sparkesykler hele tiden, men vi kan ikke bøtelegge, det har vi ikke hjemmel til. Vi er nødt til å få et regelverk som gjør at man kan ha konkurranse, men da må Hareide hjelpe oss, sa Hermstad.

Voi og andre aktører sendte et forslag om selvregulering til Oslo kommune, men kommunen har ikke signert avtalen. Hermstad sier et møte skulle skje, men koronakrisen satte en stopper for det. Nå har han bedt bymiljøetaten om at en frivillig avtale kan komme på plass.

– Det som er tilfellet er at selv om vi inngår en frivillig avtale med de fem aktørene som fins i Oslo nå, kan det om et halvt år være nye aktører. Disse frivillige avtalene vil bare gjelde for de som går med på de, påpekte Hermstad.

Snubler i sykler

Elsparkesykler som ligger på fortauet kan være farlige for blinde og svaksynte. Blindeforbundet ønsker egne parkeringsplasser for kjøretøyet. Foto: Nina Didriksen / NRK

En gruppe som venter på reguleringer er blinde og svaksynte. Forbundsleder i Norges blindeforbund Terje Andre Olsen etterlyser egne parkeringsplasser og kjørebaner for å få ryddet fortauene.

– Mens man diskuterer seg frem til løsninger så må vi gå dag ut og dag inn å snuble i disse syklene på fortauene. Vi hadde møte med Oslo kommune 12. april i fjor og siden da har det skjedd veldig lite, sa Olsen.