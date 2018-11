Hareide fortsetter om KrF ikke går i regjering

– Det tok litt tid før jeg sovna i natt må jeg innrømme. Det var mange tanker som gikk rundt i hodet, sier Knut Arild Hareide til NRK dagen derpå.

– Jeg kjente på skuffelse. Samtidig var jeg litt letta også etter en dag jeg visste ville bli veldig viktig. Det er blandede følelser i dag, utdyper Hareide.

Mens Hareide satt hjemme med familien, møttes sonderingsdelegasjonen i KrF.

Der sitter nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad sammen med Erik Lunde og Jorunn Hallaråker (referent). De legger nå en plan for hvilke krav de skal stille for å bli med i regjeringen.

Kan fortsette som leder

Før avstemningen i går varslet Hareide at han ikke ville fortsette som partileder om det ble blått flertall.

– Det er ikke rett for partiet at jeg leder videre dersom landsmøtet velger en annen kurs, sa Hareide.

Etter avstemningen, der den blå siden fikk 98 stemmer og de røde 90, holdt Hareide det som ble beskrevet som en avskjedstale til landsmøtet.

Foreldrene kommenterte avgangen og statsminister Erna Solberg tok et farvel med Hareide som partileder.

Få snakket om hva som skjer dersom forhandlingene med regjeringspartiene strander. Da fortsetter nemlig Hareide som partileder.

– Ja, om de ikke fører fram, er det naturlig at jeg leder de sonderingene som eventuelt skal gå til andre partier. Men nå respekterer jeg det valget partiet har gjort, og jeg håper vi lykkes med det, sier Hareide.

– Så du kan fortsette?

– Ja, i teorien, men jeg tror det er liten sjanse for det.

Allerede i neste uke vil KrF presentere sitt alternative budsjett. Deretter vil forhandlingene om regjeringsmakten starte.

Nestleder Ropstad sa i går at KrF ikke går inn i regjering for enhver pris.

Fikk ikke partiet med seg i regjering med Ap og trekker seg som partileder. Du trenger javascript for å se video. Fikk ikke partiet med seg i regjering med Ap og trekker seg som partileder.

Alle saker om KrF-dramaet

Tre statsråder?

Hareide bedyrer at han både håper og forventer at KrF lykkes med å bli del av dagens regjering.

– Vil ikke du og de andre som tapte håpe det IKKE lykkes?

– Det er en av grunnene til at jeg synes det ikke er riktig at jeg forhandler, svarer Hareide.

I forhandlingene skal KrF prioritere tre saksfelt, sier Hareide.

– Bekjempe fattigdom, klimaendring og familiepolitikk.

– Så utviklingsminister, familieminister og klimaminister?

– Det kan være en god løsning, men det er de som skal forhandle som ser på dette, svarer Hareide.

Etter intense uker håper Hareide på mer tid til familien.

– Det er det positive nå, smiler Hareide.

Men blir ikke KrF enig med Høyre, Venstre og Frp, fortsetter Hareide som leder for et splittet parti og leder sonderinger med et mindretall i ryggen.