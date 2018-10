Hareide advarer mot å gi «Listhaug-fløyen» mer makt

Neste fredag skal 190 KrF-ere samles i en konferansesal på et flyplasshotell ved Gardermoen for å avgjøre om de skal kaste den sittende regjeringen, eller ikke.

KrF-leder Knut Arild Hareides råd om å gå i regjering med Ap og Sp bygger på at han mener den politiske avstanden til Fremskrittspartiet er for stor.

– Bekrefter min analyse

Den omstridte Frp-nestlederen Sylvi Listhaug er en viktig faktor når Hareide i innspurten av partiets dramatiske veivalg skal overbevise partiet om at han har rett.

INGEN KOMMENTAR: Sylvi Listhaug er kjent med Hareides kritikk, men takket nei til å la seg intervjue i saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Sylvi Listhaug er god på å bekrefte og gi mange eksempler på at min analyse er riktig. Men det er ikke Sylvi Listhaug som gjør at jeg gir dette rådet, det er fordi jeg mener det er naturlig for et sentrumsparti å se på et samarbeid med dem som er nærmest sentrum, sier Hareide til NRK.

Han har nettopp hørt torsdagens Politisk kvarter på NRK, der Listhaug møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre til debatt om det omstridte Facebook-innlegget som førte til at hun måtte gå av som justisminister.

Hareide: – Listhaug bygger ned tilliten

Både i sendingen og i sin nylig utgitte bok forsvarer Listhaug at hun la ut et bilde av Al-Shabaab-militsen ledsaget av teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Jeg synes det sier noe om hvordan en høyrepopulist opptrer. Dette bygger opp under et ordskifte som jeg reagerer på. I min tale 28. september var jeg inne på hvordan vi skal bygge tillit. Jeg opplever at Sylvi Listhaug gjør det motsatte, både i boka hun kommer med, og i Politisk kvarter. Hun bygger ned tilliten, sier Hareide.

OPPHETET: Jonas Gahr Støre svarte Sylvi Listhaug etter at hun og andre Frp-ere har kommet med harde karakteristikker mot ham.

I Politisk kvarter hevdet Listhaug at Arbeiderpartiet bevisst bruker terrorangrepet 22. juli for å slippe å ta tøffe debatter, og at de setter meningsmotstandere i «en bås sammen med Norges verste massemorder».

– Listhaug kjører en bevisst politikk der hun bygger opp fiendebilder. Det fiendebildet hun bygger opp av Arbeiderpartiet, det hører ikke hjemme. Det er feil, sier Hareide.

– Bygger du opp et fiendebilde av Listhaug for å få flertallet på landsmøtet til å stemme for ditt alternativ?

– Jeg er opptatt av å si til KrF at de må være veldig bevisste på hva slags valg de tar nå, svarer Hareide og fortsetter:

– Velger vi en sentrumsbasert regjering med KrF, Ap og Sp, så mener jeg det ligger nærmere KrFs politikk, enn om vi velger å gå inn i en regjering som vil være avhengig av den delen av Frp som Sylvi Listhaug er en del av. Vi gir den fløyen mer makt og innflytelse ved å gå inn i Solberg-regjeringen og dermed gjør det til en flertallsregjering.

Ropstad: Politiske gjennomslag avgjør

Men Sylvi Listhaug har ikke samme effekt på resten av ledelsen i KrF. Begge nestlederne mener KrF bør gå inn i dagens regjering.

UENIG: Kjell Ingolf Ropstad tror ikke Listhaugs bok vil påvirke delegatene som skal avgjøre KrFs retningsvalg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er klart at det er viktig å gjennomføre debatter på en god måte, men det er politiske gjennomslag som beveger Norge. Jeg mener at gjennom de siste fem årene har KrF fått betydelige gjennomslag, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

I pressen og i partiet spekuleres det i om Ropstad tar over ledervervet i KrF dersom hans syn vinner fram. Hvis KrF skal inn i dagens regjering, vil Frp-nestleder Sylvi Listhaug sitte ved forhandlingsbordet.

På spørsmål om Hareide ser for seg at han kan sitte ved det bordet, svarer han:

– Vi gjør ingen spekulasjoner. Nå skal vi ta vårt veivalg, og vi er enige om at det er den debatten vi skal ha nå.

– Når du går så høyt på banen og er så kritisk, er det i det hele tatt mulig at du kan forhandle med nestleder Sylvi Listhaug dersom borgerlig side vinner fram 2. november?

– Vi skal ta et retningsvalg 2. november, som parti er vi enige om at det er den debatten vi skal ta nå, og ingen andre.

– Er det ikke greit for velgerne å vite hvilke konsekvenser veivalget får for hvem som skal lede partiet?

– Nå er jeg opptatt av at jeg snakker til KrF-erne. Vi er enige om at vi skal ha full oppmerksomhet rundt det store og viktige spørsmålet vi har foran oss.

– KrF-erne er jo sikkert også ganske opptatt av hvem partilederen blir?

– Det er selvfølgelig også et spørsmål som er viktig for dem, men jeg vil ikke bidra til andre debatter enn den store og viktige debatten jeg har satt i gang.

Svaret kan komme allerede i helgen. Fredag skal ett av de største fylkeslagene, Agder, avgjøre hvilke delegater de sender til landsmøtet. Lørdag er det hele seks fylkesårsmøter. I denne saken kan du fortløpende se hva delegatene som velges sier de skal stemme.