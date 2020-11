Hardt ut mot norske myndigheter – krever samme engasjement som i Kongo-saken

Stortingspolitikeren har engasjert seg i saken etter utviklingen de siste dagene.

En norsk statsborger er dømt til døden i Somaliland og frykter en henrettelse kan skje når som helst.

I et intervju med NRK torsdag uttalte advokaten til den 54 år gamle mannen at han har fått forsikringer fra utenriksministeren i Somaliland om at den norske statsborgeren ikke vil bli henrettet umiddelbart. Men advokaten er likevel urolig for situasjonen i den selverklærte republikken.

I Norge har saken nådd kontorene på Stortinget.

– Jeg tenker at det er en helt forferdelig sak. Det er en mann som er dømt til døden og er redd for at han blir skutt, sier SVs Eide til NRK.

– Jeg forventer at norske myndigheter og Utenriksdepartementet gjør absolutt alt de kan for å forhindre at dette skjer. Norge har en forpliktelse til å hjelpe norske statsborgere fra å bli henrettet. Jeg mener innsatsen som ble gjort under saken om Joshua French og Tjostolv Moland for noen år siden setter en standard for hvilket engasjement vi skal forvente fra norske myndigheter i slike saker, legger han til.

Somaliland er en selverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som en selvstendig stat siden 1991. Selvstendigheten er ikke anerkjent av noen andre stater.

Mener UD demper saken

Eide sitter i justiskomiteen og er opprørt over det han har lest de siste dagene. Han er ikke nådig med norske myndigheter innsats i saken.

– Da Moland og French ble dømt til døden, slo norske myndigheter på stortromma. Statsministeren, utenriksministeren og toppdiplomater ble engasjert. Det ble brukt mange titalls millioner for å forhindre at de to mennene skulle bli henrettet. Jeg forventer at norske myndigheter mener at den tilsvarende innsatsen skal gjøres når andre norske statsborgere blir utsatt for det samme i andre land.

Norge I KONGO: Hans Marius Graasvold (f.v.), Joshua Frenchs forsvarer, Joshua French og Kai Eide, Norges spesialutsending til Kongo, snakket sammen under første dag av rettssaken i Ndolo militærfengsel der French var tiltalt for drapet på sin venn Tjostolv Moland. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Utenriksdepartementet (UD) sa til NRK og flere andre medier torsdag at de samarbeider med ambassaden i Nairobi, som er nærmeste utenriksstasjon, i tillegg til at de vil ha et møte med en representant for Somaliland i Norge så fort som mulig.

– Er du ikke fornøyd med det?

– Nei, jeg er ikke fornøyd med dette. Mitt inntrykk er at UD demper denne saken. De skyver embetsverket og en pressetalsperson foran seg. Det har ikke vært noe tydelig engasjement fra utenriksminsteren eller andre topp-politikere.

– Det tolker jeg slik at norske myndigheter ønsker lite oppmerksomhet i denne saken. Men vi skal ha det samme trykket mot myndighetene i Somalialand, som vi hadde i French- og Moland-saken.

FENGSLET I KONGO: Livstid- og senere dødsdømte Joshua French, her under rettssaken mot ham. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Brukte minst 11 millioner på Kongo-saken

Joshua French ble overført til Norge på 17. mai etter åtte år i Kongo. Statsminister Erna Solberg og daværende utenriksminister Børge Brende holdt pressekonferanse på nasjonaldagen.

– Dette er en sak som har engasjert og berørt mange de siste årene, skrev Solberg på Facebook den gangen.

Norske myndigheter brukte minst 11 millioner kroner på saken i Kongo. Beregninger NRK gjorde viste at det reelle tallet var langt høyere.

– Er det rimelig å forvente at fellesskapet skal bruke titalls millioner for en persons sak i rettssystemet?

– Det er vanskelig å sette en kronepris på hvor mye et menneskeliv er verdt, og jeg vil ikke sammenligne kostnader. Vi må få på plass et engasjement som minner om det vi så under saken i Kongo.

LENGE I KONGO: Joshua French satt i det beryktet Ndolo-fengslet i Kongos hovedstad Kinshasa. Foto: Vegar K. Vatn / NTB scanpix

Utenriksdepartementet har sagt de vil kommentere saken senere i ettermiddag.