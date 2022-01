Hardt ut mot havvind-plan – frykter for framtiden

Med rekordhøye strømpriser her i landet står det mye på spill når regjeringen skal beslutte hvordan satsingen på vindkraft ute i havet skal utformes. Og helt konkret hvordan strømmen skal fordeles; Alt til Norge, eller en del kraft også til eksport til utlandet?

For i NRKs Politisk kvarter mandag morgen rettet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) hard kritikk mot den avgåtte Solberg-regjeringen;

– Nå har vi hatt åtte år med borgerlig regjering og det har skjedd veldig lite med havvindsatsingen etter at Stoltenberg-regjeringen la fram loven som gjorde dette mulig i 2010. Og jeg tror jeg kan si at det har skjedd mer i Olje- og energidepartementet de siste 100 dagene vi har styrt, enn de foregående 100 månedene, slo Vestre fast på direkten i Politisk kvarter.

På Politisk kvarter mandag sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at dagens regjering har fått til mer i utviklingen av havvind-anlegg på de første 100 dagene enn Solberg-regjeringen fikk til på 100 måneder. Du trenger javascript for å se video. På Politisk kvarter mandag sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at dagens regjering har fått til mer i utviklingen av havvind-anlegg på de første 100 dagene enn Solberg-regjeringen fikk til på 100 måneder.

– Usikkerhet og prat

Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson på Stortinget, Nikolai Astrup avviser kritikken fra næringsministeren blankt;

KRITISK TIL STØRE-REGJERINGEN; – Jeg frykter at regjeringen ender opp med en stusslig satsing på vindkraft til havs, sier Nikolai Astrup (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det eneste den sittende Støre-regjeringen har bidratt med så langt er å prate og skape usikkerhet om vindkraftsatsingen. Jeg frykter at krigen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil føre til at det blir en stusslig satsing på vindkraft til havs, sier Astrup til NRK.

«Krigen» Nikolai Astrup sikter til er diskusjonen om såkalte hybridkabler, som innebærer at noe av kraften som produseres i vindkraftanleggene kan eksporteres til utlandet.

Senterpartiet har så langt sagt klart nei til dette, og tatt til orde for at all kraften som produseres til havs skal til norske forbrukere og kraftkrevende industri i Norge.

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Nikolai Astrup mener «det ikke er noen tvil» om at det var Solberg-regjeringen som satte i gang den norske havvindsatsingen:

– Vår regjering åpnet Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for vindkraft til havs. Og planen vår var at man skulle tildele lisenser for Utsira Nord ved årsskiftet 2021-2022, og for Sørlige Nordsjø II i løpet av første kvartal 2022. Så vi la grunnlaget for den storstilte satsingen som vi håper skal bli noe av. men det som bekymrer meg nå er at den hybridkrigen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, om hvorvidt man skal ha hybridkabler fra Sørlige Nordsjø II, vil føre til en stusslig satsing, sier Astrup.

I Politisk Kvarter i morges i imøtegikk næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) denne kritikken, med henvisning til media:

– Mange av de sakene som det sies er konfliktsaker som egentlig bremser utviklingen er nok basert på antagelser i mediene. For både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er skjønt enige om at det er elektrisk stemning for å satse på flytende havvind og bunnfast havvind. Så er det noen områder vi må finne ut av og det fordi dette skal stå seg over tid. Men det jobber vi med på høygir og det kommer løsninger på dette ganske snart slik at vi kan begynne å bygge, det er målet vårt, sa Vestre mandag morgen.

– Har bare bidratt med prat

Regjeringen skal nå utarbeide et «veikart» som skal være klart til våren. Dette mener Nikolai Astrup er helt unødvendig.

– Men hvorfor ikke ta den ekstra tiden for å sikre at prosjektene står seg over tid?

– Det store grunnlaget har den forrige regjeringen lagt på plass. Nå trenger vi faktisk beslutninger og tildelinger av lisenser, vi trenger å få avklart rammevilkårene og komme i gang med utbyggingen. Alt næringsministeren har bidratt med så langt er prat, mener Nikolai Astrup.