Hard kritikk mot SAS-ledelsen – 700 ansatte bak anonymt protestbrev

– SAS trenger en ny lederstil. Vi vil ha en leder å følge, ikke en sjef, slår de ansatte fast i brevet, skriver Sveriges Television.

Etter seks dager, 300.000 rammede passasjerer og 4000 innstilte flyginger, var streiken over mellom flygerne og SAS 2. mai i år.

Men den har tydeligvis skapt vondt blod internt i SAS-konsernet, skriver kanalen. Det foreligger nå et anonymt protestbrev fra 700 ansatte til ledelsen.

– «Management by fear»

På gulvet i selskapet er det fortsatt misfornøyde arbeidere. I brevet, som er adressert direkte til selskapets ledelse, skriver de 700 ansatte om at misnøyen vokser og at situasjonen ikke lenger er holdbar.

– Vi trykkes ned av en stor og dyr administrasjon som bruker «management by fear», sier en av initiativtakerne til brevet til SVT.

SAS-streiken varte i seks dager i vår. Den rammet rundt 300.000 passasjerer. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Alvorlig at mange føler det slik

– Dette er et grasrotopprør som ikke stammer fra vårt forbund. Brevet påpeker likevel en del ting som også vi har ønsket å gjøre noe med, sier Christian Laulund, leder for SAS-flygerne i Norsk Flygerforbund.

– Det er alvorlig at så mange føler dette, sier Laulund.

– Det er en gryende irritasjon at det mangler kommunikasjon mellom ansatte og ledelsen i SAS. Vi håper at ledelsen tar dette på alvor, sier han videre.

Christian Laulund sier det er alvorlig at så mange føler det på denne måten som det skrives om i brevet til SAS-ledelsen. Foto: Ola S. Hana / NRK

– Oppgitt over ledelsen

Brevet beskriver at kilder vitner om avtalebrudd, møter med sjefer der man oppfordres å aldri gå alene og om en kultur der de som tenker annerledes hysjes ned, skriver SVT Nyheter.

Initiativtakeren til brevet fortsetter:

– Medarbeidere er oppgitt og kjenner på en stor håpløshet. Fly- og bakkepersonell har blitt slått sammen etter streiken. SAS-ledelsen undervurderer medarbeidernes intelligens. Det har provosert og vendt oss mot ledelsen, sier medarbeideren.

LES OGSÅ: SAS-streiken er over

– Ansatte er livredde

Ingen av de 700 ansatte som står bak brevet vil stå fram med navn.

Hvorfor har dere valgt å være anonyme?

– Mange sier at de støtter dette, men er livredde for å skrive under.

Personen forteller overfor SVT Nyheter at støtten har vært massiv og at initiativtakerne har fått flere oppmuntrende uttalelser fra andre ansatte i selskapet. Man regner også med at underskriftene kommer til å fortsette å strømme inn.

I en melding på SAS interne nettverk kommenterer konserndirektør og «Chief of Staff», Carina Malmgren-Heander, brevet.

– Jeg vil takke dere for deres engasjement, det er herlig å se. Jeg er positiv til at vi har samme mål i tankene: På lang sikt et lønnsomt og fremgangsrikt SAS, skriver Malmgren-Heander.

Det har ikke lykkes NRK så langt å få svar fra SAS-ledelsen på kritikken i brevet.