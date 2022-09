Hard kritikk av OUS etter at Rustam Louis Foss ble skutt av politiet

Det er i en foreløpig rapport på 31 sider fra Statens helsetilsyn at flere kritikkverdige forhold kommer frem.

Tilsynet mener OUS og sikkerhetsavdelingen på Gaustad sykehus kan ha brutt seks lover og en forskrift. (faktaboks).

Flere brudd på loven Ekspandér faktaboks Helsetilsynet har i den foreløpige rapporten funnet brudd på seks lovparagrafer og én forskrift: Psykisk helsevernloven paragraf 5-2 om behandlingsansvar og 5-3 om hvordan helsevernet gjennomføres.

Spesialisthelsetjenestelovens paragraf 2-2 om plikt til forsvarlighet og 3-4 a om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Helsepersonellovens paragraf 4 om forsvarlighet og paragraf 16 som gjelder sykehusets organisering.

Paragraf 6-9 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

33 år gamle Rustam Louis Foss ble skutt av politiet om morgenen 9. november i fjor. Han døde senere av skadene.

Av den foreløpige rapporten kommer det frem at 33-åringen var på planlagt overnattingspermisjon fra Gaustad fra 8. til 9. november. Han hadde høye nivåer av kokain i blodet under knivdramaet på Bislett.

Foss fikk overnattingspermisjon til tross for at han var dømt til tvungent psykisk helsevern, og hadde ruset seg på flere tidligere permisjoner.

Dommen fikk han etter at han hadde truet flere personer og knivstakk en mann på Grünerløkka i Oslo i 2019.

Et vitne filmet den dramatiske pågripelsen som skjedde på Ankerbrua i Oslo.

Statens helsetilsyn mener Oslo universitetssykehus (OUS) manglet forsvarlige rammer for pasientbehandling og samfunnsvern.

– Vi er et sykehus og vår oppgave er pasientbehandling. Så det er en avveining og hensyn til samfunnsvern og den enkelte pasient, sier klinikkleder Petter Andreas Ringen ved Oslo universitetssykehus.

Han er leder for klinikk for psykisk helse og avhengighet. Rett etter hendelsen startet de rutinemessig med å se etter forbedringer, sier han til NRK.

– Nå ser vi på denne rapporten som er foreløpig og jobber med den internt for å kvalitetssikre den i tett samarbeid med helsetilsynet. Jeg kan ikke si noe mer om hva som skjer med den rapporten når den er uferdig, sier Ringen.

Svikt på flere punkter

Helsetilsynet peker på flere kritikkverdige forhold rundt behandlingen av Rustam Louis Foss, i den foreløpige rapporten:

Mangelfulle rutiner for oppfølging av positive rustester.

Manglende systemer for varsling mellom sikkerhetsavdelingen og politi.

Hans voldspotensial ved rus ble ikke brukt i risikohåndteringen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) ville avvikle planen om egen bolig, men OUS omgjorde beslutningen.

Da pasienten var på LDS ble fornærmede i saken han var domfelt i varslet før permisjon. Det skjedde ikke etter overføringen til OUS.

Det fremkommer i rapporten at Foss var i et opplegg der han bodde i en privat leid bolig med oppfølging fra ambulant sikkerhetsteam ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

ÅSTEDET: Den ødelagte patruljebilen som ble brukt under pågripelsen på Bislett i Oslo, fraktes bort fra åstedet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Til tross for tre episoder med inntak av kokain under permisjoner ble det besluttet å gjøre et siste forsøk på å etablere pasienten i den private boligen utenfor døgnavdelingen, står det i rapporten fra helsetilsynet.

Feilvurdering

Helsetilsynet skriver at sikkerhetsavdelingen feilaktig la til grunn at pasientens forverring ved tidligere voldsepisoder skjedde over dager og uker ved inntak av rus. Helsetilsynets vurdering er derimot at voldshistorikken hans viser at det kunne oppstå «svært raske, negative endringer dersom pasienten ruset seg på alkohol og kokain». Helsetilsynet skriver at det kunne føre til voldelig atferd i løpet av timer.

I podkasten kommer det også frem at han var på permisjon onsdag 3. november. Han var på en bar i Trondheimsveien i Oslo med kamerater, da bartenderen opplevde ham som ruset og truende. Hun ringte politiet som skal ha tatt navnet og personnummeret hans. Men hendelsen endte bare med at de viste ham bort.

Oslo politidistrikt svarer i en e-post til NRK.

– Politiet i patrulje hadde ikke tilgang til opplysninger om at han var under tvungent psykisk helsevern eller var i et spesielt opplegg, står det i e-posten.

OUS sier de har kommet frem til en ny rutine i samarbeid med politiet etter hendelsen.

– Vi har sammen med politiet kommet til en ny varslingsrutine for slike saker, sier avdelingsleder Ringen ved OUS.

– Hvordan fungerer dette?

– Så langt ser det ut til at det fungerer bra og etter hensikten, sier Ringen.

Bistandsadvokat for Foss, Andrea Wisløff, ønsker ikke å kommentere denne saken.