Henden var fra Porsgrunn og ble 63 år gammel.

Han ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen i fjor.

– Harald døde stille og fredelig på Diakonhjemmet sykehus i dag klokken 11 med sin gode venn Morten Rostrup fra Leger Uten Grenser ved sin side, sier ansvarlig redaktør Gard Steiro til VG.

Henden var på flere oppdrag i Afghanistan. Her under en øvelse med forsvarets helikoptere. Foto: Heiko Junge / NTB I 2017 var han med statsminister Erna Solbergs besøk i Hanoi. Foto: Heiko Junge / NTB I 1995 vant han Årets Bilde i Pressefotografenes Klubbs årlige kåring. Bildet heter "Terrorbombing, Kabul november 1995". Foto: Erik Johansen / NTB Henden vant prisen Picture of the World Press Photo Children's Award i år 2000 for dette bildet. Fotografiet viser Kosovoalbanere fanget i "No Man's Land" mellom Kosovo og Macedonia. Foto: Harald Henden / Reuters Juni i år utnevnte Kongen utnevnt VG-fotograf Harald Henden (63) til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Foto: Espen Rasmussen / VG / POOL / NTB

Henden har vært hedret med en rekke utmerkelser for sitt arbeid som fotograf i krigsfelt.

Før han døde ble han utnevnt ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Han fikk overrakt dekorasjonen ved et arrangement på Diakonhjemmet sykehus.

Tidligere i år fikk han også Æresprisen fra Pressefotografenes klubb.

Henden ble hedret med ærespris fra Pressefotografenes klubb få måneder før han døde.

En hel livstid som krigsfotograf

Henden jobbet en hel livstid som krigsfotograf over hele verden.

I vinter fikk han en alvorlig kreftdiagnose som han var åpen om. Diagnosen gjorde at han etter hvert måtte avslutte arbeidet som fotograf.

Han startet karrieren som krigsfotograf for VG i 1991. Siden har han jobbet i Midtøsten, Balkan, Afghanistan, Somalia og Ukraina.

Henden på jobb i Afghanistan i 2008. Her fotograferer han daværende utenriksminister Støre. Foto: Heiko Junge / NTB

Harald var til stede i Afghanistan under terrorangrepet mot Hotel Serena, der Dagbladets journalist Carsten Tomassen ble drept.

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre var også til stedet under terrorangrepet i 2008.

Blir hyllet av tidligere kollegaer

– Harald Henden har vært landets viktigste fotojournalist gjennom flere tiår. Han har vært den av oss i mediene som har vært mest til stede i krigs- og konfliktområder. Uten hans journalistikk ville vi forstått mindre av det som skjer i verden, og vi ville hatt mindre kunnskap om kriger, sier VGs redaktør Gard Steiro til NRK.

Steiro hyller også medmennesket Harald. – Han var omsorgsfull og veldig ydmyk. Han brydde seg om sine kolleger. Han var raus.

VGs redaktør hyller Henden. Foto: Berit Roald / NTB

Flere har også skrevet hyllester om ham på sosiale medier.

På Facebook skriver fotografen Hans Olav Forsang følgende til kameraten og kollegaen: «Veldig sakte forstår jeg at du har reist av gårde for siste gang og at du ikke kommer tilbake»

– Jeg vil først og fremst huske Harald som en fantastisk, lojal og sjenerøs venn. Han var av naturlige årsaker, ikke alltid tilgjengelig, men han stilte alltid opp når det var noe. Alltid, skriver Forsang til NRK.

Kollegaen hyller også dedikasjonen Henden hadde for sitt arbeid.

– Hans forsakelser, alt han skjøv til side for å vie all sin oppmerksomhet, kunnskap, forstand og evner for å gjøre en forskjell. Og det å ha han som kollega, alltid å stole på, alltid beredt til å bidra, uansett hva det var snakk om

Forsang skildrer Henden som en kollega som anstrengte seg til å gjøre en forskjell for andre, og en venn som alltid var der «når det gjaldt som mest».

Forsang og Henden samarbeidet om boken «The Human Eye» som er en samling av ikoniske bilder fra Hendens karriere som krigsfotograf.

– God på å komme i kontakt med mennesker

Lindis Hurum, generalsekretær i Leger Uten Grensen sier til NRK at Hendens arbeid som krigsfotograf har hatt stor betydning.

– Han har betydd mye for å fortelle historier på en annen måte, som får fram det mellommenneskelige og medmenneskelige. Harald er veldig flink til å fortelle det lille, det hverdagslige. Det greide han fordi han har det menneskesynet han har.

Hun legger til at han var god på å komme i kontakt med mennesker i sårbare situasjoner.

Organisasjonen mottar overskuddet fra salget av Hendens bok «The Human Eye».

Stortingspresident og arbeiderpartipolitiker Masud Gharahkhani, hyller Henden for hans arbeid for pressefrihet.

Foto: Anders Eidesvik / NRK

– Takk for ditt viktige arbeid for pressefrihet og journalistikken. Du dokumenterte krigens grusomme sider på en unik måte du alltid vil bli husket for. Hvil i fred. Takk for din tjeneste for demokrati og fellesskapet, skriver Gharahkhani på X.

Samarbeidet med Henden om bok

Svein Tore Bergstuen som i 2018 skrev boken skrev «I krig og ensomhet: Krigsfotografen Harald Henden», sier til NRK at han lærte mye av å samarbeide med Henden.

Bergstuen skrev bok om krigsfotografen Foto: Martin Fjellanger Telenor

– Det som jeg husker best fra det bokprosjektet vårt, var hukommelsen hans når det gjaldt mennesker. Han kunne navnet på alle han hadde tatt bilde av. Kanskje den aller fremste vi har hatt de siste fire tiårene, legger Bergstuen til.

Tidligere i år, ble Harald intervjuet av NRK, se intervjuet under.