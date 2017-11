Har ventet med å bli gravid på grunn av klimautfordringer

2017 har vært et dystert år når det gjelder klimanyheter. Bare i løpet av de siste ukene har dystre nyheter kommet på rekke og rad.

Send inn spørsmål Ekspandér faktaboks Er du bekymret for plast i havet, klimaendringer eller insektene som blir borte? Du kan sende inn spørsmål til våre eksperter som svarer direkte på NRK2, Facebook og nrk.no kl. 19.45 i kveld. Send spørsmål til nrknyheter på Snapchat eller mail til 03030@nrk.no

Følg sendingen live på Facebook i kveld og skriv spørsmål i kommentarfeltet

Bruk #jeglurerpå på Twitter

Klimaproblematikken har fått flere til å spørre seg selv om det er riktig av dem å sette barn til en verden som har store problemer.

En av dem er lederen i Verdens naturfond (WWF), Nina Jensen, som under NRK-programmet «Lindmo» lørdag for halvannen uke siden fortalte at hun ventet barn.

Nina Jensen slutter som generalsekretær i WWF ved årsskiftet og skal lede driften av verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip som nå er under bygging. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det å få barn er et stort ansvar, og jeg var veldig usikker på om jeg ønsket å sette barn inn i denne verden. For verdens klima og natur peker pilene i veldig feil retning, sier nesten 42 år gamle Jensen til NRK om tankene hun har gjort seg om det å få barn.

Jensen er ikke alene om å tvile på om det er riktig å sette barn til verden.

Frøydis Bryn-Elvik har sammen med ektemann, Christen, flyttet inn på et gårdsbruk i Buskerud der hun driver økologisk.

Hun er høygravid med sitt tredje barn og sier at hun har «litt dårlig samvittighet for å få barn nummer tre».

– Det er egentlig ganske egoistisk i en overbefolket verden å få barn og å få tre barn er liksom ett mer enn man har lov til, sier Frøydis Bryn-Elvik til NRK.

Frøydis Bryn-Elvik med sauer hjemme på Sørumgården der driften er økologisk. – Det er uaktuelt for meg å gå rundt å sprøyte gift på jordene der barna mine leker, sier hun til NRK. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Overbefolkning

Bryn-Elvik bekymrer seg for tiltagende overbefolkning, et økende problem i en verden der det fødes 350.000 barn hver dag, eller fire barn i sekundet.

Verden rundet en milliard innbyggere tidlig på 1800-tallet og to milliarder i 1920-årene.

I dag er det rundt 7,3 milliarder mennesker og ifølge en omfattende FN-rapport fra 2015 vil det øke til 9,7 milliarder i 2050 og 11,2 milliarder i år 2100.

Samtidig viser statistikken at barn født i Norge vil være et større klimaproblem enn barn født andre steder i verden. Mens hver nordmann i snitt slipper ut 8,4 tonn CO₂ i året, slipper en inder ifølge Klimavakten bare ut en femtedel.

Se barns egne tanker om hvordan verden vil se ut når de blir voksne. Du trenger javascript for å se video. Se barns egne tanker om hvordan verden vil se ut når de blir voksne.

Håper barna kan gjøre en forskjell

Både Nina Jensen og Frøydis Bryn-Elvik har håp om barna deres vil bli opptatt av klima og bli «en del av løsningen og ikke en del av problemet».

– Jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg får barn nummer tre, sikker Frøydis Bryn-Elvik. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Jeg er en evig optimist, jeg har tro på at vi skal klare å løse de store miljøproblemer, og jeg tror jeg ville angret hvis jeg ikke prøvde. Så nå håper jeg at jeg får en ny miljøforkjemper til verden!, sier Jensen.

Også gardbrukeren Bryn-Elvik tror at barna kan bidra positivt til klimaproblemene.

– Jeg tenker at de kommer til å møte en del utfordringer som vi ikke har møtt. Jeg tror at det er viktig at de lærer å sette pris på naturen, slik at de blir en del av løsningen og ikke en del av problemet, sier hun.