Har vedtatt pelsdyrmilliarder – vet ikke totalprisen

Rett over halv ni tirsdag morgen sprakk nyheten om at regjeringspartiene og Frp var enige om å gi norske pelsdyrbønder full kompensasjon, når de må avvikle driften innen 2025.

Forslaget kom i grevens tid, for en drøy time senere skulle Stortinget behandle et forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som innebar full kompensasjon til pelsdyrbøndene.

Frp varslet at de vurderte å støtte dette forslaget, noe som ville vært regjeringspartienes første tap i Stortinget, etter at Frp brøt ut av regjeringen.

– Dette har vært en lang og drøy prosess, som vi nå har klart å lande, endelig. Avtalen vi har kommet frem til er veldig god, sa saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) etter nyheten ble kjent.

Men hvor mye denne enigheten kommer til å koste, er det ingen som har kunnet svare NRK på.

Vet ikke hva kostnaden blir

Landbruksminister Olaug Bollestad sa etter enigheten ble kjent at det ikke var mulig å si hva sluttsummen vil bli, men at det helt sikkert blir mer enn det som lå i det første tilbudet til bøndene.

Men godt over 1,5 milliarder kroner er tilsynelatende ikke et hårete anslag.

På spørsmål fra NRK om et anslag på 1,6 milliarder kunne være rett, svarte Bollestad at det var «NRKs sine beregninger».

Ministeren har heller ikke noe svar da hun gjester Dagsnytt 18 senere samme dag.

– Jeg har ikke innsikt i hva det vil koste, og vil derfor ikke gå ut med et tall, sier hun.

– Hvordan kan dere vedta noe dere ikke hvor mye vil koste?

– Det er prinsippet om ekspropriasjon som er vedtatt i dag, vi har ikke endret på når nedleggelsen skal være et faktum i 2025. Det andre vi er sikre på er at vi skal gi en kompensasjonsordning, sier Bollestad.

ENIGHET: Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) presentere tirsdag formiddag detaljene om ordning for kompensasjon for pelsdyrbøndene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Skal taksere

Regjeringen skal nå få et selskap til å taksere alle pelsdyrgårdene i Norge, og kompensere dem etter ekspropriasjonsprinsippet. Prinsippet tar utgangspunkt betaling som om eieren må «gå fra gård og grunn», forklarte landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Ministeren mener dette prinsippet vil gi en mer presis fordeling av pengene.

Før takseringen er gjort, er det umulig å si hvor mye full kompensasjons til pelsdyrbønder vil koste, sier også Widar Skogan (KrF), som er statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

– Det må være en målsetting å ha dette klart til høstens behandling av statsbudsjettet.

På spørsmål om Finansdepartementet ble involvert i saken, svarer de at dette ligger under Landbruks- og matdepartementet og at de ikke kommenterer intern saksbehandling.

Fakta om pelsdyrnæringen i Norge Ekspandér faktaboks Norsk pelsdyroppdrett har eksistert i over 90 år. De første dyrene ble importert fra Canada i 1914, og siden da har næringa utviklet seg til å bli en viktig del av norsk husdyrproduksjon.

Norge har rundt 245 pelsdyrgårder (januar 2017).

Siden 1997 har imidlertid antallet produsenter falt med olmag 50 prosent. Årlig legger rundt 68 oppdrettere ned produksjonen på grunn av fallende etterspørsel.

Pelsdyr er dyr som oppdrettes i pelsdyrgårder, og hvor det er pelsskinnet som er produktet. I Norge drives det oppdrett av rev og mink. Dyrene er forskjellig fra sine viltlevende artsfrender, og det er ikke tillatt å fange rev eller mink i naturen og sette dem i bur.

Både rev og mink skifter pels to ganger per år, vinter og sommer, og det er vinterpelsen som brukes i skinnproduksjonen. (Kilde: Norges Pelsdyralslag og Dyrevernalliansen.) (NTB/NRK)

Milliardbeløp

Nedleggelser gjør at verdier til 1,4 milliarder kroner går tapt for norske pelsdyrbønder, var anslaget Takst Team kom frem til, da de takserte alle norske pelsdyrgårder på oppdrag for Norges Pelsdyralslag.

I tillegg til dette kommer 350 millioner kroner til riving, rydding og omstilling. Det kan gi 1,75 milliarder kroner i utbetaling, en sum kilder i regjeringsapparatet bekrefter at er realistisk, skriver Dagens Næringsliv.

Til sammenligning kostet en av regjeringen hjertesaker, skatte- og avgiftsletter, rundt 1,7 milliarder kroner i fjor, viser tall fra statsbudsjettet.

Skogan sier han ikke har grunnlag for å si om dette er en realistisk sum.

– Jeg er kjent med at det er laget beregninger på vegne av pelsdyralslaget og i tidligere utredninger. Det er viktig å understreke at når man gjør en takst, så har man bra stort skjønnsrom, svarer Skogan.

AVVIKLING: Pelsdyrholdet i Norge er vedtatt avviklet innen 1. februar 2025. Det gjør at utstyr og anlegg ikke lengre kan benyttes. Foto: NRK

Usikkert på Stortinget

Heller ikke medlemmene i næringskomiteen, hvor saken har vært behandlet, har en konkret sum å by på.

Frp, Høyre og Venstre sier at det er umulig å gi noen konkret sum før takseringsarbeidet er gjennomført.

Arbeiderpartiets Terje Aasland sier at tallet er veldig usikkert, men at det kan være snakk om 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Regjeringen må regne ut dette, sier Geir Pollestad (Sp).

– Men jeg registrerer at det snakkes om rundt to milliarder kroner.

På spørsmål om hvor disse pengene skal tas fra, har ikke landbruksminister Bollestad et konkret svar ennå.

– Det er jo en prioritering vi må ta fordi det er vedtatt. Nå er det ikke slik at alt kommer på ett år. Industrien skal legges ned innen 2025, så noen har mulighet til legge ned tidlig og andre kan drive lenger, sier Bollestad til Dagsnytt 18.