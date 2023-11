Har mista kontakta med familien i Gaza – ber UD trappe opp

– Sist eg snakka med dei var dei redde og veldig bekymra. Det er ingen trygg plass i Gaza. Det er håplaust, og dei veit ikkje kva dei skal gjere.

Nabil Abusharekh har familie i Palestina. Han mista kontakten med dei for to dagar sidan.

Rafah-overgangen mellom Egypt og Gaza er delvis open. 500 utanlandske borgarar skal truleg krysse grensa i løpet av dagen. Ingen av dei er nordmenn, opplyser Utanriksdepartementet (UD).

– Det er skummelt fordi situasjonen er farleg. Meir forseinking kan bety tap av liv. Vi hadde håpa dei skulle komme seg ut i dag, seier han om familien sin.

Nabil Abusharekh snakkar med sonen i Gaza dagar etter at Hamas gjekk til åtak på Israel. Foto: Ole-Christian Olsen

Kona og dei tre borna til Abusharekh er i Gaza. Han har også familie, vener, og tidlegare kollega der.

– Eg har ikkje ord. For to dagar sidan mista eg kontakta med dei. Nokon i nærleiken fortalde at det går bra med dei, men eg har ikkje direkte kontakt. Eg berre sitt her og kjenner meg makteslaus.

Abusharekh arbeider som fysioterapeut i Bindal i Nordland.

– Om natta får eg ikkje sove, og blir bekymra kvar gang telefonen ringer. Det kan komme dårlege nyheiter. Så ja, eg er redd.

Vil ha meir oppfølging

– Eg skulle ønskje vi fekk tidlegare avklaring av prosessen, kva som skal skje og når dei kan komme seg ut.

Han etterlyser meir informasjon frå UD til både han og familien i Gaza.

– Om dei skal begynne å bevege seg mot grensa er det veldig farleg. Vi ønskjer meir tryggleik og oppfølging.

UD har oppmoda norske statsborgarar på Gazastripa om å vente med å reiste til Rafah-overgangen.

– Vi veit ikkje kvifor ikkje nordmenn står på lista for å krysse grensa, men eg håper på meir innsats og meir engasjement slik vi får dei ut.

Abusharekh seier at han har kontakt med UD på WhatsApp og e-post, men at kommunikasjonen mellom UD og familien i Gaza er minimal.

– UD burde ha folk på Gazastripa som kan formidle nyheiter og beskjeder til dei som er der. Eg har fått beskjeden om å vente, men det er ikkje sikkert familien min har det.

– Situasjonen er tragisk ikkje berre for min familie, men alle familiane på Gaza. Alle manglar mat, drikkevatn, og tryggleik. Vi treng ei våpenkvile, seier Abusharekh.

Prøver å få nordmenn heim

I ein e-post skriv UD at dei har fått beskjed om at fleire utanlandske borgarar truleg vil få løyve til å krysse grenseovergangen i løpet av dei kommande dagane.

– Vi veit foreløpig ikkje når dei første nordmennene kan reise ut, men vi er blitt fortalt at vi blir kontakta i forkant. Det ser ut som at det vil skje puljevis. Så snart vi veit meir vil vi informere norske borgarar i Gaza.

Dei har sendt namn på nordmenn som ønskjer å reise ut til relevante partar og er kontakt med alle som har innflytelse over prosessen om utreise for utanlandske borgarar, heiter det i e-posten.

– Situasjonen ved grenseovergangen vil truleg vere uoversiktleg dei kommande dagane. Det kan vere svært farleg å reise internt i Gaza. Vi vil sende melding til borgarane våre så snart vi har oppdateringar.

Det er difor dei ber norske statsborgarar om å vente med å reise til grenseovergangen.

– Vi er kjend med at telefon- og internett er delvis nede. Nokre norske borgarar har fått våre meldingar i dag, andre har vi dessverre ingen måtar å kommunisere med inntil nettet fungerer igjen.