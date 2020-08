Har ledet forsvinningssaken: Haris Hrenovica bytter jobb

Det sier Hrenovica til avisen Agderposten lørdag morgen. Politiadvokaten bekrefter opplysningene overfor NRK.

Hrenovica har vært koblet på den mye omtalte forsvinningssaken siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant i oktober 2018, og siden pågripelsen av Tom Hagen i sutten av april i år vært politiets talsperson i saken.

I dag ble det kjent 40-åringen forlater jobben som politiadvokat i Øst politidistrikt. Fra og med september vil han jobbe i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Jeg begynner som politiadvokat ved påtaleenheten i PST 29. september. Det er et ekstremt spennende felt. Mandatet PST har, er jo å verne dette landet, sier han til Agderposten.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg: Samarbeidsklimaet mellom politiet og ektemannen har lenge vært på et bunnpunkt

Etterforsket i snart to år

Det er snart to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

Den påfølgende etterforskningen har blitt en av de mest omfattende og omtalte kriminalsakene i norsk historie.

Også i utlandet har den oppsiktsvekkende saken fått mye oppmerksomhet, men fortsatt har ingen har sett noe til Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018.

I 10 uker ble saken etterforsket i all hemmelighet. Inne på åstedet lå det et brev som forklarte at Anne-Elisabeth Hagen ville bli drept dersom Tom Hagen kontaktet politiet eller at saken ble kjent i pressen.

I det samme brevet ble det fremmet et krav om løsepenger som skulle utbetales til de anonyme bakmennene i kryptovaluta.

Ektemannen siktet

Politiet fikk ingen gjennombrudd i løpet av den topphemmelige etterforskningen, og først i januar 2019 ble saken kjent for offentligheten.

Etter måneder med intensiv etterforskning bekreftet politiet i fjor sommer at de hadde endret hovedteori.

Politiet mener nå at Anne-Elisabeth Hagen har blitt drept, og at noen forsøkte å fingere en falsk bortføring.

I april i år ble ektemannen Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Hagen nekter straffskyld i saken og har via sine advokater uttalt at han er kritisk til politiets fokus i etterforskningen.

Den 7. mai ble ytterligere en person pågrepet. Mannen i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Også han nekter straffskyld.