Har krevd tilbake koronastøtte fra 3800 bedrifter: – Tillitsbasert ordning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

5,6 milliarder kroner har så langt gått til å hjelpe bedrifter som har blitt truffet av koronakrisen. Blant de nesten 3800 bedriftene som har fått tilbakebetalingskrav, gjelder de fleste sakene bedriftene bedrifter som selv har rapportert inn nye tall eller trukket søknaden.

Det tyder på at de aller, aller fleste er ærlige, forklarer Rune Langsø Johansen, som er avdelingsdirektør i divisjon for innkreving hos Skatteetaten.

– Vi har så langt ikke indikasjoner på at det er omfattende juks og svindel. Men dette er selvfølgelig vanskelig å vurdere, sier han, og utdyper at det er vanskelig å skille ærlige feil fra juks.

Kompensasjonsordningen for næringslivet Ekspandér faktaboks Bedrifter som har fått redusert inntektene med minst 30 prosent kan få støtte for å dekke faste, uunngåelige utgifter. Eksempler på slike utgifter er husleie og strøm.

Ordningen, som gjaldt fra mars, ble avviklet 31. august. Det er uvisst om/hvordan pengestøtte til næringslivet videreføres.

Bedrifter som anses pålagt stengt av staten kunne få inntil 90 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene dekket. Andre kunne få dekket 80 prosent. Maksimalt kunne en bedrift få 80 millioner kroner dekket.

Både andelen og maksbeløpet ble gradvis nedjustert fra juni til august.

– Tillitsbasert ordning

Til sammen er tre saker anmeldt etter at Skatteetaten har gjort etterkontroller av koronastøtten. Til sammen har de da gjennomført etterkontroller i rundt 80 saker.

– Etterkontroller er et viktig virkemiddel som vi bruker og vil bruke fremover.

Etterkontrollene bruker tallanalyse, kunnskaper om virksomhetene, etterretning og tips fra publikum. Skatteetaten at kontrollene vil fortsette inn i 2021, forklarer Langsø Johansen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at han ikke har inntrykk av at ordningen misbrukes i særlig grad.

– Mitt inntrykk er at kontrollen og etterkontrollen er god. Samtidig er dette også en tillitsbasert ordning, hvor bedriftene selv rapporterer inn.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge 5 686 081 636 kroner totalt 68 520 Antall mottakere Graf fra 20. april

– Må ikke la det overskygge

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke organiserer en stor del av bedriftene som har fått støtte. Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen sier at de fleste er å stole på.

VIKTIG: Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen sier at de få som jukser ordningen ikke må overskygge viktigheten av den. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er jo lei oss for at noen har forsøkt å misbruke ordningen. Men vi må ikke la det overskygge at kompensasjonsordningen har vært helt avgjørende for mange bedrifter.

Flesteparten av de 30.000 bedrifter som hadde fått hjelp da ordningen gikk ut 31. august opptrer ærlige, legger Kristensen til.

– Men vi samarbeider med myndighetene, og vi har tillit og trygghet på at Skatteetaten og de som skal følge opp kontrollen gjør det de skal, slik at svindlere blir oppdaget og tatt.

– Vanskeligere å hente inn penger

Skatteetaten automatiske kontroller på om bedriften er kvalifisert til støtte. Disse førkontrollene har resultert i avslag på 17.000 av søknadene om støtte.

– Det er bestandig slik at det er vanskeligere å hente inn penger vi allerede har utbetalt, enn å kontrollere at vilkårene er til stede i forkant av utbetalingen.

I dag er det rundt 80 av de rundt 3800 bedriftene som ikke har gjort opp tilbakebetalingskravet, forteller Langsø Johansen.

– I de her tilfellene vil vi følge det opp innkrevingsmessig, og gå til tvangsinnkreving dersom kravene ikke betales etter purring.