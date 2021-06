Har kjørt tusenvis av mil for å finne katten – over 6000 kjæledyr er på avveie

Katten Pilly (4) betyr veldig mye for sykepleierstudent Celine Røyeng.

Pilly ble igjen hos foreldrene i Sandefjord da Celine skulle ut i praksis i Førde for tre år siden. For rundt fire uker siden kom han seg ut på balkongen i 4. etasje, og hoppet ut.

Siden har ingen sett ham.

– Da jeg fikk telefonen om at Pilly var borte kjørte jeg rett hjem til Sandefjord fra Førde. Jeg følte meg helt knust og var veldig lei meg. Jeg har vært i praksis siden dette skjedde og har reist frem og tilbake mellom Førde og Sandefjord hver gang jeg har hatt fri, og lett uten resultat, forteller Celine Røyeng fortvilet.

Det tar rundt 7,5 timer med bil mellom Førde og Sandefjord, en vei. Den turen har Celine tatt mange ganger de siste ukene.

SÅRT SAVNET: Celine Røyeng sammen med katten Pilly som hun nå sårt savner. Foto: privat

Flest katter

Over 6000 kjæledyr i Norge er registrert på nettsiden til dyrebar.no, som savnet eller funnet, altså hvor eier er ukjent.

Det er økning på rundt 60 prosent siden august i fjor.

Celine er en av mange som har benyttet seg av å registrere sin savnede katt på dyrebar.no

– I den nasjonale databasen vår blir det nå registrert rundt 1000 nye annonser i måneden, forteller Anders Brochmann i dyrebar.no

Han tror en av årsakene til den store økningen kan være at flere har skaffet seg kjæledyr under koronatiden. Og at flere har blitt kjent med at de kan melde fra om savnet eller funnet kjæledyr på dyrebar.no

– Den største andelen av kjæledyr som har stukket av er katter. 10–15 prosent er hunder, og resten er en blanding av andre kjæledyr, som fugler og kaniner, sier Brochmann.

Anders Brochmann i Dyrebar.no Foto: Privat

Han legger til at mange katter kan få problemer med å finne hjem etter en oppdagelsesferd i ukjent terreng.

– Katter bruker tid på å utvikle stedsansen. En gradvis tilnærming til å være ute er et godt råd, sier han.

Hunder som blir funnet eller meldt savnet finner man oftere eiere til, da de i større grad er ID-merket.

Foto: screenshot fra dyrebar.no

Finner veien hjem selv

Siden oppstarten i 2008 har dyrebar.no bidratt til mer enn 33.000 oppklarte saker.

Noen av sakene blir aldri oppklart, mens andre kan få en trist beskjed om at dyret er funnet død. En del katter, som er meldt savnet, kommer også hjem av seg selv.

Hva med denne statistikken når ferien starter?

–Noen reiser faktisk fra kjæledyret eller slipper det ut før ferien. Vi håper og tror at det er et fåtall som gjør det, men vi vet at det skjer, sier Brochmann.

– Kommer til å lete i hele sommer

I starten var Celine veldig optimistisk og trodde hun ville finne Pilly.

–Jeg var ute hele natten, fordi jeg hadde hørt at det kunne være det beste tidspunktet å lete på, sier hun.

MANGE MIL: Celine Røyeng har lagt bak seg mange timer og mil mellom Førde og Sandefjord, for å lete etter Pilly. Foto: privat

Hun har håpet.

– Det er veldig rart at ingen har sett Pilly, eller at vi har ikke funnet han død eller påkjørt. Jeg har også tenkt tanken at noen kan ha stjålet han. Pilly er jo en pen katt, i alle fall i mine øyne, sier hun.

Med en dusør på 2500 kroner, annonse på dyrebar, ulike Facebook-grupper og hundrevis plakater rundt i Sandefjord, håper hun fortsatt å få finne sin kjære katt.

– Nå har jeg kommet over den verste kneika. Jeg savner ham fryktelig mye fortsatt, men nå har det gått en måned og jeg innser at det er stor sjanse for at ikke får se ham igjen. Men jeg har ikke gitt opp. Nå er jeg på vei hjem til Sandefjord igjen, og det blir full leteaksjon i hele sommer om jeg må, avslutter Celine Røyeng.

ID-MERKET: Pilly er ID-merket, det vil si at dersom katten blir funnet vil man kunne finne hvem som er registrert som eier av katten. Foto: Privat

Kjæledyr på rømmen per fylke Fylke Kjæledyr registrert savnet Kjæledyr funnet hvor eier er ukjent Antall på avveie Viken 1327 579 1906 Oslo 350 294 644 Innlandet 298 142 440 Vestfold og Telemark 409 118 527 Agder 212 67 279 Rogaland 446 272 718 Vestland 445 176 621 Møre og Romsdal 128 26 154 Trøndelag 423 332 755 Nordland 21 7 28 Troms og Finnmark 31 1 32 Svalbard og Jan Mayen 0 0 0

(Tall fra 15.06.2021)