Har hyttetomt og kontrakt på hytte, men utsetter bygging minst ett år

Tomta på nesten to mål er dekket av flotte steiner, lyng, fjellbjørk og einere. I sør ses toppen av Norefjell, og en kort tur opp fjellsiden er det milevis med løyper og utsikt til Jotunheimen, Hallingskarvet og Gaustatoppen.

Hytta de skal bygge er en Ålhytte på 80–90 kvadratmeter. Før hadde de en enklere hytte uten innlagt strøm og vann, som de forteller ble solgt med tanke på å bygge noe som er mer komfortabelt.

Kontrakten ble signert allerede i fjor vår, men Rune Olsen og familien hans har tatt en beslutning.

Rune Olsen og familien får låne en hytte av produsenten de har kjøpt fra i påvente av egen hytte på samme felt på Reinsjøfjell. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Den månedlige kostnaden hadde vi klart, men når strømprisen øker så mye, så blir det uforutsigbart. Enn så lenge har vi valgt å sette prosjektet på pause.

Bare prisøkningen på materialer utgjør over en halv million kroner, og nå kan totalsummen bli på rundt 5 millioner i stedet for 4,5.

I første omgang utsettes byggingen med ett år.

– Vi vil i hvert fall se hvordan det blir gjennom den neste vinteren, hvordan strømkostnaden blir på en tilsvarende hytte, sier han.

De er langt fra alene om å tenke seg om to ganger før de setter i gang. For hyttemarkedet er i endring etter det store oppsvinget under pandemien.

Mange planlegger, færre realiserer

Tallet på nordmenn som planlegger å skaffe seg hytte eller fritidsbolig har økt fra 100.000 til 200.000 på få år, viser undersøkelser som Prognosesenteret og analytiker Bjørn-Erik Øye har gjort.

Men færre er i ferd med å realisere hyttedrømmen.

Forklaringen er trolig renter på vei opp og stive priser på mat, strøm, drivstoff og byggematerialer.

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret følger hyttemarkedet tett og er spent på om mange utsetter hyttedrømmen lenge. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har ikke sett noen nedgang i folk som planlegger, men det betyr bare at folk dytter planene litt lenger framover. Så blir det spennende å se hvor lenge de utsetter, sier han.

Dette er tallene for hyttemarkedet for første halvår:

Omsetning av fritidsboliger gikk ned med 30 prosent

Inngåelse av nye kontrakter for bygging av hytter er ned hele 55 prosent

Samtidig er det så langt i år en økning i overlevering av nye hytter på 47 prosent – som kommer av at alle hyttene som ble bestilt under pandemien begynner å bli ferdige.

Foreløpig blir det lånehytte på Rune Olsen og familien, men trygghet for økonomien går foran akkurat nå. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Fortsatt høyt nivå

NRK har vært i kontakt med flere av de store hytteprodusentene, som alle bekrefter at det har skjedd noe med markedet etter pandemien.

Men det betyr ikke at det går dårlig.

Anders E. Nybø er konsernleder i FH-gruppen, som er Norges største produsent av hytter med flere underselskaper, som Familiehytta, Telemarkhytter og Nordlyshytta.

Anders E. Nybø i FH-gruppen har sett et enormt oppsving i hyttesalget under pandemien, men må nå notere at det er tilbake på nivået fra 2019. Foto: FH-gruppen

– Det det er ikke spesielt dramatisk. Det er en nedgang fra et veldig høyt nivå, og vi er tilbake i normalsituasjonen, og ligger på aktivitetsnivået fra før pandemien, sier han.

Administrerende direktør i Tinde hytter, Audun Skattebo, kaller det som skjer nå for en normalisering.

– Det har vært utfordrende med de store kostnadsøkningene som har vært i byggebransjen og da spesielt på trelast. Det har resultert i store prisendringer som vi håper nå vil roe seg, sier Skattebo.

Boligpartner er en av de andre store aktørene, der Geir Thomassen er markedssjef.

– Med en åpning av samfunnet etter korona, ser vi at folk ønsker å reise igjen og vi har fått en normalisering av markedet etter et par relativt ekstraordinære år. I tillegg er nok folk noe avventende i forhold til økte priser og økende rentenivå.

Hos Ålhytta, som familien fra Fredrikstad har gjort avtale med, sier daglig leder Øystein Grøgård at de forventer en fortsatt nedgang i materialprisene, men at det er usikre momenter.

– Vi ser nå en prisnedgang på trelast. Lagrene til trelastbransjen fyller seg opp, og de må sette ned prisene for å få solgt varer. Denne nedgangen hadde vært større om vi ikke hadde hatt galopperende priser på energi og transport.

Ventetiden kan bli lang

Rune Olsen rusler rundt i lyngen på den fine fjelltomta og ser for seg hvordan det skal bli å sitte i egen hytte og nyte tilværelsen.

Spørsmålet er bare når det blir. Han sier at det i verste fall kan bli en utsettelse på inntil fire år, dersom ikke prisene roer seg.

Er du skuffet fordi du måtte sette hytta på vent?

– Jeg er ganske skuffa, men jeg vil heller ha den tryggheten og sove godt om natta og vite at jeg kan utsette det og bygge når alt faller mer på plass igjen.