Har funnet død person i søket etter Leif Magnús (16)

Det har foregått en stor leteaksjon etter den norske 16-åringen Leif Magnús Grétarsson som ble tatt av en bølge og falt ut i elven Núpá nord på øya onsdag.

SAVNET: Politiet på Island gikk fredag ut med navn og bilde på den savnede Leif Magnús Grétarsson. Foto: Politiet

Fredag ettermiddag opplyste politiet at det ble gjort funn av en død person etter at det ble søkt med helikopter i det aktuelle området. Politiet antar at dette er den savnede 16-åringen.

De pårørende er varslet og politiet har vært i kontakt med den norske ambassaden på Island, skriver opplyser det islandske politiet på Facebook.

LETEAKSJON: 200 personer, kjøretøy og helikopter har vært satt inn i søket etter 16-åringen. Foto: RUV

Rundt 200 personer deltok i leteaksjonen etter gutten fredag.

16-åringen skulle hjelpe en bonde i Eyjafjörður nord på Island med å få tilbake strømmen etter at et kraftig uvær hadde sørget for strømbrudd.



Forholdene har vært svært vanskelige med dårlig vær og veldig lave temperaturer, og letingen måtte derfor innstilles torsdag kveld.