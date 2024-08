Har funnet 20 donorsøsken til sønnen. Vil at han skal vite hvem de er.

– Det var som å se min sønn med litt lengre hår. Jeg tenkte at dette er jo et søsken.

34-åringen forteller om en episode hun sent vil glemme.

En alenemor i samme distrikt ønsket å treffe andre enslige mødre. De to avtalte å ta en kaffe sammen.

Da Sarah Johnsen Lunde fikk se bilde av kvinnens datter, ble hun paff.

Magefølelsen viste seg å stemme. Barna hadde samme donorfar.

DONORSØSKEN: Sarah Johnsen Lunde hadde ikke trodd at hun skulle møte et av sønnens biologiske halvsøsken ved en ren tilfeldighet. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Dette er såpass nærme at når de blir eldre kunne de møttes på fest eller på en videregående skole og funnet tonen. Man sier jo gjerne at folk som ligner også har lettere for å falle for hverandre.

På ferie med donorsøsken

Den smørblide, lysluggede treåringen hennes setter seg godt til rette på løpesykkelen, klar for å suse av gårde bortover veien ved boligfeltet der han bor.

Først skal han bare studere trekløveren mamma har funnet i gresset.

EN, TO, TRE ... Det er enklere å telle bladene på trekløveren enn hans egen gjeng med halvsøsken. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– For meg er dette det beste valget jeg kunne ha tatt. Vi har det kjempefint sammen, sier Lunde.

– Han er et barn som virkelig er ønsket. Det er bedre å ha én forelder som elsker deg enn å ha en dårlig forelder også.

Det har gått fire år siden hun fikk assistert befruktning med donor i Danmark. Med hjem hadde hun et gryende liv i magen – og et donornummer.

FULL FART: Det er ikke lett å holde følge når den aktive gutten sparker fra bortover veien. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

I tillegg til jenta de møtte ved en ren tilfeldighet, har hun gått strategisk til verks for å finne guttens halvsøsken. Ved å søke på donornummeret på Facebook, har hun funnet andre mødre som har brukt samme donor.

– Jeg har funnet 20 halvsøsken. I tillegg er det én som er gravid.

Mødrene, som bor i Norge og i andre land, holder kontakten i en egen gruppe.

– Vi deler barnebilder, ferieopplevelser og følger med på hverandres barn. Så gir vi hverandre tips og støtte.

SØSKENGRUPPE: Sarah Johnsen Lunde tok initiativ til en lukket gruppe på Facebook der mødrene deler fra livene sine. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Hun forteller at de har vært på ferie med en familie i Norge og besøkt en halvbror i Danmark.

– Jeg tror det er viktig for ham å kjenne på tilhørighet, at dette er han ikke alene om. Han får noen å speile seg i.

Ønsker lovendring

I Norge får man i dag ikke utlevert donornummer. Hvis foreldre ønsker å finne donorsøsken, må man DNA-teste barnet og satse på at andre har gjort det samme.

Bioteknologirådet ønsker at staten tar ansvar for å «matche» donorsøsken.

– Vi mener det er viktig at donorunnfangede både får vite om sitt donoropphav og søsken. De har behov for å få kjennskap til sitt genetiske opphav, sier leder, Marianne Aasen.

DRØFTET: Leder i bioteknologirådet, Marianne Aasen, sier de har drøftet spørsmålet om donorsøsken på oppdrag fra Helsedepartementet. Foto: Ingvild Edvardsen

I dag kan barn unnfanget med donor finne donors identitet via Helsenorge når de er 15 år (18 år for barn født før 2021).

Bioteknologirådet mener informasjon om halvsøsken også bør ligge der. Vel å merke hvis søsknene selv har godkjent det.

Sæd- og eggdonasjon Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK I Norge kan par som er gifte eller samboere få tilbud om assistert befruktning med donorsæd eller donoregg hvis gitte vilkår er oppfylt.

Enslige kvinner kan få behandling med donorsæd.

I Norge benyttes både importerte sæd- og eggceller, samt kjønnsceller som er donert av norske givere.

Hver sæddonor kan gi opphav til barn i maksimalt seks familier i Norge.

Eggdonorer kan donere tre ganger.

Siden 2005 har det vært forbudt med anonyme donorer. Barna har rett til å få vite hvem donor er når de fyller 15 år.

Frem til 2021 var regelen at barna måtte bli 18 år før de kunne få vite hvem genetisk far er.

Foreldrene plikter å fortelle barna at de er unnfanget ved hjelp av donorsæd eller donoregg.

Sarah Johnsen Lunde fikk donorbehandling i Danmark før dette ble tillatt for enslige i Norge. Sønnen er derfor ikke omfattet av de norske reglene. Hun er likevel opptatt av at loven bør endres slik at andre i samme situasjon får vite om halvsøsken.

– Det er kjempeviktig. Alle trenger å vite hvor man kommer fra og hvem man er. Og så kan man forhindre at søsken møtes, blir sammen og får barn.

Skal evaluere

Helsedepartementet har bestilt en evaluering av bioteknologiloven som også omfatter spørsmålet om donorsøsken.

– Det er ikke naturlig å kommentere enkeltmomenter før vi mottar hele evalueringen neste vår, sier statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap).

– Sjokkerende

Foreningen for donorunnfangede har etterlyst en lovendring.

– Vi forhindrer innavl av norsk fe ved at Geno har full kontroll på stamtavlen. Der tar vi det på alvor, men på folk har vi ingen kontroll, sier konstituert leder, Raymond Egge Kristiansen.

ØNSKER ÅPENHET: – Å vite hvem man er i familie med er helt grunnleggende for mange av oss, sier Raymond Egge Kristiansen. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Hva synes du om det?

– Det er egentlig sjokkerende, og det vitner om en berøringsangst overfor oss donorunnfangede.

Svensk forskning tyder på at sjansen for at donorunnfangede møtes og får barn sammen er liten, under én prosent. Det forutsetter at de ikke er flere enn ti halvsøsken.

Kristiansen Egge mener det ikke er godt nok.

– Vi har flere historier om at søsken har vært tett på hverandre i sosiale sammenhenger tilbake på 80-tallet og helt inntil nylig. Nå som det også blir forbud mot søskenbarnekteskap i Norge, Så tenker vi det er naturlig at man vet hvem man er i slekt med.

Han mener man bør vurdere å gi familiene informasjon om halvsøsken allerede når barna er små.

– Vi vet at det er en del foreldre som ønsker å ha oversikt over hvem barna deres har som genetisk familie. Det er i alle fall lurt å diskutere om man kan få vite det tidligere.

Marianne Aasen i Bioteknologirådet vil ikke gå så langt.

– Jeg har respekt for standpunktet, men vi har landet på 15 år. Man bør ha en viss alder for å håndtere den typen informasjon, og vi mener de donorunnfangede selv bør få ta stilling til om de ønsker å vite.

Egg- og sæddonorregisteret Foto: Roy Pettersen / Roy Pettersen Registeret inneholder informasjon om donorer brukt ved norske klinikker etter 2005.

De første som har rett til få vite hvem donor er, ble til ved hjelp av assistert befruktning i 2005/2006.

Man må ha fylt 18 år for å få tilgang på denne informasjonen. Aldersgrensen er senere senket til 15 år.

De som etterspør informasjon vil kunne få dette via helsenorge.no.

Antall barnefødsler etter behandling med donorsæd i Norge, har økt i takt med at lesbiske og enslige har fått rett til assistert befruktning.

I 2021 ble det født 644 barn etter behandling med donorsæd- eller egg i Norge. I tillegg kommer barn unnfanget med donor i utlandet.

Barn som er unnfanget med donor før 2005, eller ved en utenlandsk klinikk, kan ikke benytte seg av egg- og sæddonorregisteret. Kilder: Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Bioteknologirådet

.