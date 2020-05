Har fått inn 351 tips om permitteringsjuks: – Et høyt tipsantall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo et høyt tipsantall i forhold til hva vi har erfart tidligere, særlig at den største mengden av dette gjelder virksomheter, sier direktør for Nav Kontroll, Ole Johan Heir.

272 av av de 351 tipsene gjelder virksomheter. Dersom Nav konkluderer med at det er jukset med dagpener, vil de kreve tilbake pengene. Har mottakeren åpenbart skyld selv må de også betale renter.

– Og i de alvorligste tilfellene sender vi disse over til politiet, og så for videre oppfølgning av påtalemyndigheten og domstolene, sier Heir.

Sykdomsfravær med påvist eller mistanke om korona 42 284 total 6 nye Graf fra 8. mars Arbeidsledighet Helt ledige i norge 218 054 total 27 935 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 384 608 total 161 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Massepermitteringer

Tiltak for å bremse koronaviruset har ført til massepermitteringer, og til nå har over 380.000 personer søkt om dagpenger ved permittering. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (h) sier at det er vanskelig å vurdere tipsmengden, med tanke på det rekordhøye antall ledige og permitterte.

– Hvis du sammenligner dette med det høye antallet permitterte og ledige, så er det kanskje ikke så mye høyere enn vanlig. Jeg har en soleklar oppfatning om at norsk næringsliv i det store og hele er skikkelige, redelige og ordentlig. Men så vet vi at det finnes noen aktører i norsk arbeidsliv som er useriøs, sier Røe Isaksen til NRK.

KONTROLL: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at han generelt oppfatter folk og bedrifter som redelige, men at det alltid er noen useriøse aktører. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Røe Isaksen trekker frem at vi har et system hvor fareren er stor for at juks blir oppdaget, og at det da kommer reaksjoner.

– Vi vet at selv om norsk arbeidsliv i det hele er bra, så er det noen som er kriminelle, noen som prøver å utnytte systemet. Det er klart at i en krise som vi er inne i nå, så kan faren eller fristelsen for de useriøse aktørene å utnytte systemet blir større.

Bransje Antall permitterte Andel permitterte Overnattings- og serveringsvirksomhet 75 013 51.59% Private tjenester ellers 37 697 30.07% Varehandel, reparasjon av motorvogner 93 490 24.56% Omsetning og drift av fast eiendom 7 312 21.65% Transport og lagring 31 673 20.96% Vis alle

Ingen konklusjoner

115 av sakene de har fått tips om, er henlagt.

Foreløpig er det ikke konkludert i noen av tipssakene, sier Heir, og legger til at kontrollarbeidet er ressurskrevende.

Tips om mulig jukses følges opp av Nav Kontroll i tett samarbeid med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet.

Det store volumet av kontroller gjennomfører Nav med å sammenstille tall fra ulike registre, ikke tips.

Heir opplyser at de ikke har oversikt over antall mistenkelige saker de har fanget opp gjennom å se på tallene de har tilgjengelig.

– Vi har omprioritert en del, så nå bruker vi all tilgjengelig kontrollpersonale inn mot misbrukskontroller rundt permitteringer og dagpenger.

Les også: Slik sammes norsk økonomi av koronaviruset

– Vil alltid være mørketall

Å fange opp alle tilfellene hvor det jukses er nærmest umulig for Nav Kontroll, sier Heir.

– Det vil alltid være mørketall. Men vi gjør alt det vi kan fra vår side for at det skal være vanskeligst mulig å misbruke disse ordningene.

Han legger også til at systemet er tillitsbasert.

– De aller, aller fleste som permitteres og mottar dagpenger er ærlige folk, og hele systemet er jo tillitsbasert. Men dessverre er det noen få i denne mengden som likevel misbruker systemet, og det er de vi sikter oss inn etter.