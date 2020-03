Har fått flere hundre hatmeldinger etter utleveringen av Krekar

I over 17 år har Brynjar Meling vært forsvarer for mulla Krekar. Han sier at han i løpet av tiden som Krekars forsvarer har opplevd å få avføring og giftig pulver i posten, å få drapstrusler, bli vekket av anonyme telefoner om natten, og fått flere tusen hatmeldinger, både i kommentarfeltene og på sosiale medier.

Etter at det torsdag ble kjent at mulla Krekar er utlevert til Italia, strømmet det nok en gang inn hatmeldinger.

FORSVARER: Brynjar Meling har forsvart mulla Krekar i over 17 år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kalkulert del av jobben

Meling har publisert flere av meldingene han har fått på sin åpne profil på Facebook. Han mener at denne typen oppførsel mot aktører i og rundt rettsvesenet er et samfunnsproblem og at det setter rekrutteringen til jobber som forsvarsadvokat i fare.

– Forstår at mange mener at mitt «oppdrag» for mulla Krekar har vært en lukrativ karrierevei. Dette er ikke skrevet for å få medlidenhet eller medynk. Jeg trenger ikke det. Dette er selvvalgt og det er for meg en «kalkulert del av jobben», skriver Meling på Facebook.

Overfor NRK utdyper han:

– Jeg ønsket å rette oppmerksomheten mot et samfunnsproblem og en utfordring for oss som er aktører i rettsvesenet. Kanskje stopper det av at jeg har sagt fra på denne måten, men kanskje er det bare å sette fyr på ett bål. Det vil framtiden vise, sier Meling.

mulla Krekar og Brynjar Meling på vei til et fengslingsmøte i Oslo tingrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Først forbanna, så litt lei meg

Han anslår at han har fått rundt 400 meldinger de siste dagene. De fleste av dem har vært negative.

– Jeg skal ikke si at jeg ble sjokkert, for jeg er blitt vant til en del gjennom årenes løp, men at det skulle ta såpass av med hatmeldinger etter utsendingen av en syk mann, som jeg og setter i sammenheng med kakestuntet til to tidligere justisministere, gjorde meg først forbanna, så litt lei meg.

– Ikke nødvendigvis på egne vegne, men at det finnes så mange mennesker som ikke forstår hva en forsvareroppgave består i. Og jeg gjorde meg noen tanker om hva det kan bety for den type jobb som jeg har stått i, i denne saken, utdyper Meling til NRK.

KAKEFEST: De tidligere justisministrene Jøran Kallmyr og Sylvi Listhaug feiret utleveringen med kake torsdag ettermiddag. Foto: Olav Døvik / NRK

«Pappaen din fortjener å dø»

Ifølge Meling har hatet også rammet familien hans. Han er tydelig på at det har vært belastende.

– Telefoner til kontoret tilbake i tid hvor de har klarlagt barnas skoleveg ledsaget med spørsmål om jeg tror jeg ser dem igjen. Husker også 13-åringens reaksjon på meldingen på Mobilen om at «pappaen din fortjener å dø», som en episode som har gjort inntrykk, skriver Meling på Facebook.

Selv om Krekar nå er utlevert til Italia og har fått en italiensk advokat ser han seg ikke ferdig med saken.

– Jeg har i dag hatt min første telefonkonferanse med min italienske kollega og fortsetter med det på mandag. Jeg er godt i gang med forberedelsene til ankesaken, sier han til NRK.