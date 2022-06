Har ennå ikke avtalt møte med opprørte Ap-politikere

Allerede for èn uke siden varslet Ap-lederen at han ville ta turen til Sørlandet for å treffe Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland og andre sinte partifeller.

Når NRK konfronterer Støre med en rekke spørsmål på vei inn i stortingssalen til NATO-debatt torsdag, gjentar han løftet om å reise sørover. Men noen dato er ennå ikke fastsatt.

– Jeg snakker jo med dem, og jeg skal komme på besøk til Kristiansand. Så skal vi finne en dato for det, det er en hektisk avslutning nå, både i Stortinget og med internasjonale møter. Men jeg skal helt klart ha møter med dem.

Jonas Gahr Støre var i Stortinget torsdag for å følge debatten om NATO-søknadene til Sverige og Finland. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Regjeringens beslutning om folkeavstemning i Søgne og Songdalen har satt sinnene i kok i Kristiansand Ap. De frykter for skjebnen til den sammenslåtte storkommunen og mener regjeringens håndtering står til stryk.

– Vi har mange kontaktpunkter

Det er Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet som har trumfet igjennom beslutningen. Søgne og Songdalen ble slått sammen med Kristiansand i 2020, men lokale aksjonsgrupper i de to mindre kommunene har hele tiden krevd omkamp.

Ap-veteran Kari Henriksen som selv er fra Kristiansand, gikk allerede onsdag i forrige uke ut med kraftig kritikk av egen partiledelsen. Henriksen, som sitter i Stortingets presidentskap, krevde at partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng omgående tok turen sørover.

– Det har vært en opplevelse av uvirkelighet over at dette faktisk har skjedd. Jeg savner at det kommunale og regionale apparatet blir informert. Jeg er skuffet over at prosessen, sa Henriksen til NRK.

Torsdag morgen - på vei inn til stortingsmøte om NATO-søknadene til Finland og Sverige - understreker Støre at partisekretær Kjersti Stenseng har vært i Kristiansand og at hun også har hatt andre møter med ordføreren og lokale Ap-folk.

– Vi har mange kontaktpunkter, sier Støre.

Forrige uke

Når NRK spør statsministeren når det var han sist hadde kontakt med ordføreren eller andre partifeller i Kristiansand, svarer Støre som følger:

– Jeg snakket med ordføreren i forrige uke. Før helgen.

– Kommunalministeren har ansvaret for denne saken. Han skal til Kristiansand på mandag og er i løpende kontakt med myndighetene i Kristiansand. Vi i partiet har kontakt med våre partifeller. Det er ingen problemer med det.

– Hvordan skal dere sikre at folk i Søgne og Songdalen blir hørt dersom Kristiansand sier nei til å gjennomføre en folkeavstemning?

– Det vil ikke jeg forskuttere. Det får kommunalministeren diskutere. Han skal ned og bruke tid med kommunen på mandag, og da tror jeg de finner gode løsninger på det.

Vil ikke snu

Ifølge Dagbladet kan det bli aktuelt for regjeringen å instruere statsforvalteren i Agder om å gjennomføre en avstemning blant stemmeberettigede i Søgne og Songdalen, dersom flertallet av politikerne i bystyret i storkommunen Kristiansand sier nei. Avisen skriver at konflikten i sør kan ende i 10.000 telefonsamtaler.

– Er en ringerunde aktuelt?

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Dette får de finne ut av med kommunalministeren, og det kommer de til å få til.

– Vil Arbeiderpartiet kunne snu i denne saken og lytte til partifellene i Kristiansand?

– Saken er besluttet i regjeringen og nå følger kommunalministeren opp saken.

– Skjønner du reaksjonene?

– Ja, jeg forstår at det er engasjement rundt dette. Vi har arbeidet godt for å utvikle kommunale tilbud, og så får vi se hva resultatet blir. Dette er jo en sak som skal avgjøres basert på holdningene i disse to kommunene, og det er jo et åpent spørsmål.