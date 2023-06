Har brutt loven i fem tilfeller – må hente inn flere kvinner

– Vi har funnet fem feil på likestillingslovens paragraf 28, sier næringsminister Jan Christian Vestre til NRK.

Vestre viser til regelen som krever at næringsdepartementet må sørge for at et visst antall kvinner og menn utnevnes til råd, utvalg og nemnder.

Fredag omtalte NRK at Rådet for bygg- og anleggsberedskap består av syv menn, selv om loven krever minst tre kvinner. NRK har også stilt spørsmål om flere andre råd som tilsynelatende har for få kvinner.

– Av de fem feilene er to av dem under den forrige regjeringen, to har skjedd administrativt under denne regjeringen, og én har vært på mitt bord, sier han, og understreker at han har ansvaret i alle sakene.

– Skuffende

Likestillings- og diskrimineringsombudet Bjørn Erik Thon har tidligere kritisert feilene som sløve, og sier nå at departementet må rydde opp.

– Det er overraskende og skuffende, og departementet har helt klart en jobb å gjøre når det gjelder likestilling, sier han til NRK.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Foto: Thomas Eckhoff / Thomas B Eckhoff

Frps Sivert Bjørnstad mener Vestre illustrerer hvorfor kvinnekravene til næringslivet blir tungvinte å følge.

– Hans egen regjering, med svært store ressurser og tilgang på kompetanse som mange småbedrifter kan se langt etter, har systematisk brutt egne lover og regler. Det synes jeg er svært oppsiktsvekkende, sier han.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Håndhilsevideo skaper sterke reaksjoner».

Fanget selv ikke opp feil

I flere omganger har Vestre vært direkte med å oppnevne medlemmer til Klagenemda for industrielle rettigheter, som er én av nemndene med færre kvinner enn loven krever.

Nemda har 28 medlemmer, hvorav 19 menn og 9 kvinner. I praksis behandles sakene med tre nemdsmedlemmer, og da pleier kjønnsbalansen å være ivaretatt, ifølge departementet.

– Leder eller nestleder av nemnda deltar alltid i de fleste sakene og for tiden er både leder og nestleder kvinner, sier Vestre.

– Hva har du gjort for å forsikre deg om at reglene for kjønnsbalanse blir fulgt, også når ikke beslutningene direkte havner på ditt bord?

– Nå har vi gjennomgått en lang rekke utvalg, styrer og råd for å se at vi er i tråd med regelverket. Der har vi funnet fem feil. Så har jeg satt i gang et arbeid internt, både med å følge opp feilen og se over rutinene våre.

– Hvorfor har du ikke forsikret deg om at alt var på stell før du kom med ganske lignende krav til kjønnsbalanse til næringslivet?

– Denne saken har vist oss at departementet over mange år burde hatt bedre rutiner, og hatt bedre oversikt, og sørget for at reglene ble fulgt. I de aller fleste tilfellene blir reglene fulgt, sier han.

Dette er kravene til kjønnsbalanse Ekspander/minimer faktaboks Likestilling- og diskrimineringsloven lister opp minstekravene til hvor mange kvinner eller menn et utvalg må innholde: § 28.Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være representert på følgende måte: a.Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. b.Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. c.Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. d.Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire. e.Har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 pst. Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer. Departementet kan gi dispensasjon fra kravet om kjønnsbalanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne et tilstrekkelig antall kvalifiserte medlemmer av begge kjønn. Første ledd gjelder ikke for utvalg mv. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger. For utvalg mv. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner, gjelder bestemmelsene i kommuneloven. Kongen gir forskrift om håndheving og rapportering. Kongen kan også gi forskrift med utfyllende regler etter denne paragrafen.

Skal hente inn flere kvinner

Vestre har satt departementet i sving for å undersøke hvordan feilene har skjedd, og har foreløpig ikke fått klarlagt hva som har skjedd i saken som var på hans bord.

– Jeg har satt i gang et arbeid for å følge opp de fem feilene vi har identifisert, slik at vi kan sørge for at alle organer har medlemmer i tråd med likestillingsloven paragraf 28, sier han.

Det er mulig å søke om unntak fra kvoteringskravene i loven, men Vestre vil heller få inn kvinner enn å be om unntak.

– Jeg mener det skal være fullt mulig å finne både kvalifiserte kvinner og menn til de viktige oppgavene som blant annet vi har ansvar for i nærings og fiskeridepartementet.