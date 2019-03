Har bilder av justisministerens bil som brenner

Natt til søndag ble bilen til justisminister Tor Mikkel Wara satt i brann. Bilen sto parkert ved familiens hus. Dette var den femte truende hendelsen rettet mot justisministeren siden desember.

Ifølge PST er det naturlig å se den siste brannen i sammenheng med tidligere trusler, og politiet holdt vakt utenfor huset hele søndagen. De vet fortsatt ikke hvem som står bak brannen.

Justisministeren har mottatt en rekke trusler og opplevd ubehagelige hendelser ved hjemmet sitt i Oslo Du trenger javascript for å se video. Justisministeren har mottatt en rekke trusler og opplevd ubehagelige hendelser ved hjemmet sitt i Oslo

Kameraovervåket

Huset er nå kameraovervåket. Etter det NRK vet eksisterer det bilder der åpne flammer er synlige på eller i bilen.

NRK kjenner ikke til om det er fanget opp bilder av noen personer på stedet.

Huset til justisminister Tor Mikkel Wara er overvåket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sikkerhetsselskapet Stanley bekrefter at Oslo politidistrikt er kunde på den aktuelle adressen, og at de jobber på oppdrag for politiet.

PST ville søndag ikke kommentere eventuelle kameraopptak eller andre detaljer fra etterforskningen. Så langt i dag har det ikke lyktes NRK å få PST i tale.

Politiet ble varslet av en forbipasserende klokken 01.41 natt til søndag, og brannen ble raskt slukket.

«Det er kameraer overalt»

Filter Nyheter skrev i helga at politiet tidlig i etterforskningen anbefalte en type kameraovervåking av huset som familien ikke ønsket.

Etter det NRK erfarer har det vært diskusjon mellom Wara-familien og politiet om hva slags type kameraovervåkning det skal være ved huset.

«Hvis mitt hjem blir mere overvåket nå tør jeg knapt og gå på do. Det er kameraer over alt!», skriver Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, i en åpen Facebook-post.

Tor Mikkel Wara har vært i utlandet. Han kommer tilbake til Norge mandag ettermiddag.

Bilen ble tauet bort. Den er undersøkt av politiets tekniske etterforskere.