Har avlyst helg to av Tryvannstreffet: – Føler vi har blitt løyet til

– Jeg føler at vi har blitt løyet til. Vi er veldig sjokkerte og skuffet over måten dette har blitt håndtert på, sier Emily Bjurquist (19).

Bjurquist og hennes russegruppe fra Oslo kjøpte billetter til to helger av Tryvannstreffet allerede høsten 2017.

Flere russ NRK har snakket med har kjøpt billettene til helg to av russetreffet på Tryvann utenfor den offisielle salgskanalen, av selskapet NPC AS.

NPC arrangerte Tryvanntreffet i fjor og har ifølge årets arrangør, Tryvann Drift AS, en avtale om at de kan selge billetter til årets russetreff.



Forrige uke hadde flere russ NRK har snakket med fortsatt ikke mottatt billettene for helg to på Tryvann. NRK tok kontakt med arrangøren Tryvann Drift AS for å spørre hvorfor.

Dagen etter sendte Tryvann Drift ut en e-post til russ som hadde kjøpt billetter til helg to.

Denne e-posten ble 16. april sendt til flere russ NRK har vært i kontakt med. Foto: Skjermdump, epost

I e-posten som ble sendt 16. april står det at det opprinnelig var planlagt å arrangere russetreffet på Tryvann to helger (26.-27. april og 10.-11. mai), men at det på grunn av manglende interesse ikke er mulig å avholde den andre helgen.

Men arrangøren har aldri markedsført helgen i mai. Hverken på sine hjemmesider eller på arrangørens offisielle Facebook- og Instagram-kontoer.



Det har heller ikke vært mulig å kjøpe billetter til den andre helgen på Ticketmaster, som er offisiell billettleverandør for russetreffet. Ticketmaster bekrefter overfor NRK at de aldri har solgt billetter til to helger, kun til 26. og 27. april.

Arrangøren: – Har aldri planlagt helg to

Forklaringen om manglende interesse er ikke den samme som NRK får fra styreleder Olav Tvenge i Tryvann Drift AS. I en SMS skriver han:

«Helg 2 har aldri vært annonsert eller planlagt av Tryvann Drift AS. Vi har heller aldri solgt billetter til helg 2».

«Tryvann har alltid hatt 2 helger tidligere. Vi skal bare ha 1 helg i år, det har vært planen hele veien».

Tvenge avviser at Tryvann Drift har solgt billetter til helg to etter at de tok over ansvaret for russearrangementet i 2018.

NRK har likevel sett skjermdumper av samtaler mellom russ og den offisielle Facebook-siden til Tryvannstreffet, TRVN, hvor salg av billetter for helg to diskuteres. En av meldingene ble sendt 9. april.

9. april mottok en russ denne meldingen fra den offisielle facebooksiden for Tryvannstreffet. Foto: Skjermdump

«Angående helg 2, så har vi litt problemer med billettutsendelse der – så det kommer litt på etterskudd», står det i en melding sendt fra arrangørens Facebook-side 9. april til en russ NRK har snakket med.



Flere russ har fått beskjed om at «tekniske problemer» var årsaken til at de ennå ikke hadde fått billettene sine.

Russetreffet på Tryvann har blitt arrangert i en årrekke, og har samlet russ fra hele landet. Her i 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Leiekontrakten nevner to helger

Olav Tvenge i Tryvann Drift skriver følgende i en tekstmelding til NRK:



«Jeg har dessverre ikke noe godt svar på hvorfor disse meldingene er blitt sendt ut fra TRVN, eller hvorfor noen fra vår side har formulert seg på den måten. Vi har som sagt aldri annonsert, solgt billetter eller planlagt helg 2».



Han skriver videre at de nå er i dialog med de som har solgt billettene, selskapet NPC, og de som har kjøpt billettene for å løse saken.



«Noen ønsker refusjon, mens andre ønsker bytte billett til helgen vi arrangerer russetreff. Heldigvis er det snakk om et lite beløp. Foreløpig et sted mellom 0-80.000 kr totalt», skriver Tvenge.

NRK har fått innsyn i leiekontrakten som er inngått med Oslo kommune for russetreffet på Tryvann 2019. Kontrakten er inngått med selskapet Lana AS, som eies av Mie Skard og inngår i samme konsern som fjorårets arrangør NPC.

I leiekontrakten mellom Oslo kommune og selskapet Lana AS for leie av området til russetreffet på Tryvann, nevnes to helger. Foto: Oslo kommune, Bymiljøetaten

I leiekontrakten står det at den gjelder for datoene 26.-27. april og 10.-11. mai. Det spesifiseres at det er en mulighet for avvikling den siste helgen.

Ifølge Bymiljøetaten ble kontrakten signert 24. april, mer enn én uke etter at e-posten om avlysningen av helg to ble sendt ut.

I søknaden om skjenkebevilling, som er datert 27. mars, er det imidlertid kun nevnt én helg, 26.-27. april. Det er også tilfellet i søknaden til politiet. Begge disse søknadene er innsendt av Tryvann Drift.

Russen føler seg lurt

NRK har sett en faktura og en kontrakt som dokumenterer kjøpet til Emily Bjurquist og hennes russevenner.

Jentene sier de flere ganger det siste halvåret har tatt kontakt med arrangøren for å etterlyse billettene til helg to av treffet. Hver gang har de fått beskjed om at forsinkelsen skyldtes tekniske problemer, men at billettene skulle komme.

Dette var svaret Emily Bjurquist fikk 14. mars, etter at hun tok kontakt for å etterlyse billetter til helg to av Tryvannstreffet. Foto: Skjermdump, Messenger

– Vi har nå kontaktet arrangøren for å be om refusjon for den andre helgen, sier Bjurquist.

Emily Bjurquist fikk beskjed fra arrangøren om at det var tekniske problemer som var årsaken til at de ikke hadde fått billettene til helg to av russetreffet på Tryvann. Foto: Anders Fehn / NRK

Fikk beskjed om «tekniske problemer»

Ronja Nyland (19) fra Kongsvinger kjøpte billetter til helg to av Tryvannstreffet i september 2017 sammen med sin russegruppe.

Fakturaen på 5760 kroner for fire billetter ble betalt til fjorårets arrangør NPC.

Foto: Skjermdump

I februar tok en av jentene i russegruppen hennes kontakt med årets arrangør på Facebook og spurte hvor det ble av billettene til den andre helgen av treffet.

Også hun fikk beskjed om at «tekniske problemer» var årsaken til at de ennå ikke hadde mottatt billettene.

Foto: Skjermdump

– Veldig selvmotsigende

Frieda Muri Krahn (19) er også en del av en gruppe med russ som har kjøpt billetter for to helger. Russejentene betalte for billettene i september i fjor, etter et møte med arrangøren.

Muri Krahn sier prisen på billettene var forskjellig fra person til person, fordi flere av jentene hadde jobbet dugnadstimer for å nedbetale billettene. Muri Krahn sier de ti billettene hun betalte for på vegne russegruppen kostet rundt 600 kroner per person.

I februar hadde hun fortsatt ikke mottatt billettene for den andre helgen, og kontaktet derfor arrangøren på Facebook.

Frieda Muri Krahn fikk beskjed om at tekniske problemer forårsaket en forsinkelse av billettene til helg to av Tryvann. Muri Krahn sier hun mottok denne meldingen 9. februar. Foto: Skjermdump/Frida Muri Krahn

Da fikk hun følgende beskjed: «Vi har litt tekniske problemer med utsendelse av billetter til helg 2 og alledagerspass».

Muri Krahn sier hun regner med å få refundert penger for billettene.



– Jeg vil ha pengene tilbake, og det håper jeg de forstår.



I e-posten som ble sendt til flere russ fra TRVN den 16. april står det at det vil være mulighet for å bytte fra helg to til helg en kostnadsfritt, og at det vil være mulig å få refundert billettene i sin helhet frem til 01.08.2019.



19-åringen stiller seg spørrende til hvorfor arrangøren har avlyst på grunn av manglende interesse, uten å ha solgt billetter til den aktuelle helgen på Ticketmaster.



– Det er veldig selvmotsigende. Det er ikke rart det er manglende interesse når de ikke har reklamert for den helgen, sier Muri Krahn.

– Enten så lyver de, eller så har de ikke helt kontroll på ting og har gjort situasjonen ganske kaotisk, legger hun til.

NRK har vært i kontakt med Mie Skard i NPC, og har forelagt henne kritikken fra russen og påstandene om at de føler seg lurt og løyet til. Skard ønsker ikke å kommentere saken, og viser til uttalelsene fra Tvenge.