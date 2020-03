Håper på gode koronanyheter neste uke

I dag har det gått en uke siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven, vedtok stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Også kulturarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisørtjeneste eller kroppspleie – for å nevne noe – har vært stengt. Folk har også blitt oppfordret til å holde seg mest mulig hjemme.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, sier at vi i uka som kommer endelig kan se resultater.

– I den uka som kommer nå, så kan vi i hvert fall si noe mer om effekten av tiltakene som ble iverksatt forrige uke, sier Nakstad til NRK.

En spesiell uke

Det har vært en annerledes uke. Ting har blitt satt litt på vent. Folk har blitt oppfordret til å ha hjemmekontor, men for å holde samfunnet i gang er det også mange som har måttet fortsette å gå på jobb.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier vi kan se resultater av tiltakene som er gjort i forbindelse med koronautbruddet neste uke. Foto: Helle Westrum / NRK

– Det har vært en veldig spesiell uke for mange, men det ser ut som de fleste er veldig flinke til å følge de rådene de får. Jeg vil særlig skryte av de som jobber i varehandelen og har jobber hvor de er litt eksponert for andre mennesker, de synes jeg gjør en fabelaktig innsats. Men det er klart, dette påvirker folks livskvalitet, sier Nakstad.

Må lære oss å leve med usikkerhet

Nakstad forteller at det er viktig at vi nå passer på oss selv slik at vi ikke blir oppslukt av tanker om korona.

– Vi må passe på litt alle sammen, at vi ikke går rundt og tenker på korona hele tiden. Vi må rett og slett prøve å ikke bekymre oss mer enn nødvendig for ting vi ikke får gjort noe med nå.

Johnny Hansen, butikksjef på Coop Mega Storo henger opp plakater i butikken for å gi informasjon om smittetiltak. Mange tusen butikkansatte jobber hver dag for at folk skal få handlet det de trenger. Foto: Fouad Acharki / NRK

Stengte bedrifter og skoler gjør at mange kanskje føler usikkerhet for framtida. Hva vil skje med eksamen? Når kan jeg gå på jobben? Blir jeg ferdig med doktorgraden?

– Hvis vi ser litt framover, må vi kanskje lære oss å leve med litt mer usikkerhet. Det tror jeg kan være et godt råd, nå som vi etter hvert går inn i en ny fase.

Han fortsetter:

– Det er ikke så lett, men det er litt viktig faktisk, hvis vi skal stå i dette en stund. Vi vil nok ha korona i verden i store deler av 2020, og hvis vi ikke skal bli for slitne allerede nå, må vi anstrenge oss litt for å slappe av også, sier Nakstad.

Tillit til befolkningen er viktig

Kinesiske myndigheter meldte torsdag at ingen smittetilfeller har vært registrert i Wuhan og resten av Hubei-provinsen i de siste 24 timene. Derfor, for første gang siden koronaviruset oppsto, er det ikke meldt om noen nye lokale smittetilfeller i Kina.

Den kinesiske statsministeren Li Keqiang snakker med medisinsk personell under et besøk på Jinyintan-sykehuset i Wuhan i januar. Foto: Stringer / Reuters

– Det er oppløftende å høre. I direktoratet har vi fulgt utviklingen i Kina fra dag til dag siden januar, og det ser ut som kineserne har lykkes med å få ned antallet smittetilfeller til et veldig lavt nivå. Og det vil fortsatt være sånn at når et land ikke er hermitisk lukket, vil det dukke opp nye tilfeller.

– Norge er et demokrati og vi ikke sveiser igjen dører, slik de har gjort i Kina. Tror du vi vil klare å få til den samme utviklingen her?

– Jeg har god tro på at vi i Norge har en en del tiltak tilgjengelig som en del land ikke har, siden vi har en ganske stor tillit i befolkningen. Undersøkelser vi har gjort viser at folk har forstått dette budskapet og følger det i stor grad, og det gjør at vi har en stor tillit i befolkningen som gjør det mulig å justere denne type smittebegrensede tiltak på en god måte, uten å måtte bruke politi og portforbud og den type ting, avslutter Nakstad.