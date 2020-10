Håp om våpenhvile i Nagorno-Karabakh – Russland leder forhandlinger

– Det har begynt, sier Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, fredag ettermiddag. Samtidig publiserte hun et bilde av utenriksministrene fra Russland, Armenia og Aserbajdsjan sittende rundt et bord i Moskva.

Samtalene er de første på høyt nivå siden det for to uker siden brøt ut harde kamper mellom Aserbajdsjan og armenske separatister i Nagorno-Karabakh.

Russland leder forhandlingene mellom de to landene. I en melding sitert av New York Times sier Kreml at målet er å stanse kampene av humanitære årsaker.

– Målet er å bytte avdøde og krigsfanger, heter det i meldingen.

Dette er området konflikten dreier seg om.

Aserbajdsjan har ikke mye å gi

Aserbajdsjans president Ilham Alijev forsøkte å legge press på Armenia, og antydet at landet ikke har mye å gi under forhandlingene.

– Vi gir Armenia en sjanse til å løse konflikten på fredelig vis. Dette er deres siste sjanse, sa Alijev i en TV-sendt tale til nasjonen samtidig som samtalene i Moskva startet.

– Vi vil ta tilbake områdene våre uansett. Dette er deres historiske mulighet, sier han.

Russlands president Vladimir Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron i 2019. Foto: Thibault Camus

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggende områder har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning. Et stort flertall av befolkningen er etniske armenere.

Mange aserbajdsjanere ble drevet på flukt under krigen på begynnelsen av 1990-tallet. Konflikten i området har pågått i flere tiår.

Frankrike: kan bli våpenhvile fredag eller lørdag

Fra den franske presidenten Emmanuel Macrons kontor er det uttrykt optimisme for at samtalene kan lede til våpenhvile allerede på fredag eller lørdag.

Ifølge den franske presidenten startet kampene da aserbajdsjanske styrker innledet en offensiv for å gjenerobre kontroll i området.

Armenske og aserbajdsjanske forsvarskilder meldte om nye kamper og flere sivile døde natt til fredag, etter at Putin kunngjorde møtet i Moskva.

Armenias statsminister Nikol Pasjinian bekreftet fredag at landet er villig til å gjenoppta fredsprosessen, som har pågått i flere tiår. En våpenhvile ble forhandlet fram i 1994, men ingen varig fredsløsning.

Ber Norge engasjere seg

Tidligere i uka sa Pasjinian at Armenia er villig til å gå med på innrømmelser, men kun hvis Aserbajdsjan gjør det samme. Hvilke innrømmelser han hadde i tankene, er ikke kjent.

I Norge har Den Norske Helsingforskomité bedt norske myndigheter engasjere seg. Generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal ber Norge ta initiativ til å opprette en internasjonal undersøkelseskommisjon.

Russland, hvor samtalene nå finner sted, har et godt forhold til begge de to tidligere sovjetrepublikkene. Tettest samarbeid har landet med Armenia, hvor det befinner seg en russisk militærbase.

Ifølge New York Times støttes Aserbajdsjan av Tyrkia. Landet anklages for våpenstøtte, og hundrevis av syriske opprørere skal ha funnet veien til enklaven med tyrkisk bistand.