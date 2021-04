Håp om kompromiss i SVs interne oljestrid

Saken avgjøres på partiets landsmøte søndag.

– Alle forslag innebærer en skjerpelse, og at vi stiller tøffere krav til oljeselskapene. Jeg har god tro på et vedtak som stiller strenge krav, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NRK lørdag.

Han står bak en dissens i programutkastet om at man ikke skal forlenge utvinningstillatelser for oljenæringen fra 2030, utover tillatelser som allerede er gitt.

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har flagget støtte til dissensen.

Vil ikke ha dato

Sosialistisk Ungdom går enda lenger og vil ha en politisk styrt avvikling av oljenæringen innen 2030.

Men flertallet i programkomiteen ønsker ikke noen form for datofesting.

Lørdag ble det jobbet for å få på plass et omforent forslag før søndagens votering. Det kan innebære at årstallet forsvinner ut, men at en henvisning til 1,5-gradersmålet kommer inn, etter det NRK forstår.

– Er det litt for pysete ikke å sette datoer, som tross alt er inne i deres dissensforslag?

– Det viktigste er å stanse tildelingen av nye olje- og gassfelt og la 1,5-gradersmålet være styrende for hvor mye olje og gass du kan produsere fremover, sier Haltbrekken.

«Tida renner ut»

Kaski og Haltbrekken mener oljenasjonen Norge er nødt til å ta et internasjonalt ansvar for å kutte oljeproduksjonen.

– Hvis ikke får vi ikke til å løse klimakrisen, da når ikke Norge sine klimamål eller våre forpliktelser i Parisavtalen. Så enkelt er det, sier Kaski til NRK.

– Tida renner ut. Vi har ikke tid lenger til bare å redusere etterspørselen etter olje. Vi må også kutte tilbudet.

Haltbrekken minner om at fossil energi er hovedårsaken til klimakrisen.

– Derfor må vi avslutte de feltene som skal søke om å forlenge driften sin etter 2030, før de er ferdig produsert, sa han før landsmøtet.

Dette er forslagene Ekspandér faktaboks • Flertallet i SVs programkomité vil at Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel. Forlengelse av eksisterende utvinningstillatelser må ikke gis automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og påvirkning på klima. • Ett mindretall, som støttes av Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski, vil ikke forlenge utvinningstillatelser fra 2030, utover tillatelsene som allerede er gitt. Før 2030 må lønnsomheten i det enkelte felt vurderes før forlengelse innvilges. • Et annet mindretall, med SU-leder Synnøve Kronen Snyen, vil at Norge må ha en styrt omstilling av oljenæringen med mål om å avvikle oljenæringen innen 2030.

SU vil ha sluttdato

STRAMME TIL: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski ønsker strengere formuleringer for utfasing av oljenæringen enn flertallet i programkomiteen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Hvis ikke oljenæringen tar sin del av de nødvendige kuttene, skyves ansvaret over på landbruk, industri og folk flest, frykter SV-toppene.

– Så lenge oljeselskapene driver og pusher mer olje og gass ut på markedet, så vil utslippene gå opp, sier Haltbrekken.

Leder Synnøve Kronen Snyen i Sosialistisk Ungdom mener Norge som et rikt, oljeproduserende land har et historisk ansvar for å løse klimakrisen.

– Å sette en sluttdato er det eneste som vil føre til politisk handling for å bygge opp de grønne næringene som skal overta etter olja, mener hun.

Det var lørdag kveld ikke klart om SU opprettholder sin dissens om avvikling innen 2030.

Bergstø advarer

SV-nestleder Kirsti Bergstø har ledet programarbeidet i partiet. Hun har advart mot begge dissensene og forsvart flertallets syn.

– Det er veldig klar tale å si at Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel og si at forlengelse av eksisterende tillatelser ikke skal gis på automatikk, sa hun til NRK før landsmøtet.

Partiet Venstre har på sitt landsmøte i helgen gått mot nye letelisenser på norsk sokkel.

Bergstø viser til at et grønt skifte må skje i samarbeid med dem som jobber i bransjen og tillitsvalgte for å bevare jobber.

– Det er en tilnærming jeg mener best gjøres uten bruk av datoer og årstall, sier hun.

Bergstø mener det er problematisk å «avvikle folks arbeid», som hun mener SUs forslag i realiteten betyr, i en situasjon hvor man er avhengig av samarbeid med ansatte og fagbevegelse for å sikre jobber og fulle ordrebøker ved verftene.

ORDREBØKER: SV-nestleder Kirsti Bergstø advarer mot å "avvikle folks arbeid" i iveren etter å avvikle oljenæringen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Ap-motstand

Dissensene som vil stramme til SVs oljepolitikk, vekker også reaksjoner hos samarbeidspartner Arbeiderpartiet.

– Jeg er ikke tilhenger av en politisk vedtatt sluttdato for oljenæringen. Derimot er jeg sterk tilhenger av at vi får tidlige startdatoer for de næringene som på sikt må overta, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide til NRK.

– Vi vet at i en verden som i stadig større grad skal avkarbonisere, fase ut olje og gass, vil etterspørselen falle. Da må Norge begynne å tenke på hva vi skal gjøre på sikt.

– Sluttdato er en ting, men hvorfor kunne det ikke vært fornuftig å ikke dele ut nye utvinningstillatelser etter 2030?

– Det viktigste er at vi nå tar på alvor spørsmål om økonomisk klimarisiko og passer på at vi treffer de fremtidige markedene riktig – at vi ikke overinvesterer, men heller ikke går glipp av muligheter vi ellers ville hatt.