– Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit. Dette er viktigere enn noen gang i den sikkerhetssituasjonen vi nå befinner oss i. Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person. Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først, sier Sjøvold i en pressemelding fra Regjeringen.

Roger Berg er fungerende PST-sjef frem til en ny sjef er på plass.

Fungerende PST-sjef Roger Berg. Bildet er tatt foran et politihelikopter i 2021.

Dette er «Våpensaken»

Politidirektoratet besluttet i starten av mai en ekstern gjennomgang av Oslo-politiets håndtering av Sjøvold-saken.

Sjøvold var politimester i Oslo 2012 til 2019. I juni 2020 fikk han en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av tre skytevåpen gjennom flere år.

I slutten av april i år avslørte VG hvordan Sjøvolds våpeninnlevering ble starten på en konflikt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

En tidligere ansatt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt skal ha fortalt Spesialenheten for politisaker at han i 2015 nektet å ta imot uregistrerte våpen som stammet fra Sjøvold.

Den ansatte skal ha forklart at han både i 2015 og 2016 varslet sine ledere om det han mente var en ulovlig våpeninnlevering. Dette skal ha ført til trusler og press fra kollegaer og overordnede. Han er i dag 100 prosent ufør.

Tidligere justisminister Jøran Kallmyr (FRP). Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Unnlot å fortelle om ulovlig oppbevaring av våpen

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold unnlot å fortelle at han hadde oppbevart våpen i strid med loven da han ble bedt om å gi justisministeren en full redegjørelse om våpensaken, melder VG.

Dette fremkommer i en hittil hemmelig, skriftlig redegjørelse som Sjøvold sendte til daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i november 2019, som VG har fått innsyn i.

VGs gjennomgang av brevet viser at sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste forklarte seg mangelfullt og upresist om våpnene han oppbevarte i skap og skuffer på kontoret i syv år, skriver avisen.

Sjøvold opplyste blant annet ikke om at han hadde brutt våpenloven ved å oppbevare våpen ulovlig, ifølge avisen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: nrk

Mehl: – En klok avgjørelse

Så sent som for en drøy måned siden uttalte justisminister Emilie Enger Mehl at hun hadde tillit til Sjøvold.

Tidligere denne uka gikk en samlet kontrollkomité på Stortinget ut og ba justisministeren om å redegjøre for Sjøvolds sikkerhetsklarering.

I dag sier hun til NRK at Sjøvold sin avgjørelse er klok.

– Sjøvold har selv bedt om å fratre i dag. Jeg tar det til etterretning. Det er en beslutning som det står respekt av og som jeg mener er klok, sier hun.

Justisministeren peker på at flere av VGs artikler om Sjøvold delvis omhandler forhold som skjedde under Erna Solbergs regjering, og sier hun er glad for at ugreie forhold kommer frem.

– Uavhengig av det må man kunne si at Sjøvold har hatt et virke i politiet i over fire tiår, og at han har gjort en jobb med faglig styrke på mange av stedene han har vært, sier Mehl.

– Hvilke krav vil du stille til den neste personen som går inn i denne jobben?

– Det er viktig at vi finner en ny leder som kan ivareta samfunnsoppdraget som PST har på en god måte fremover.

– Hvilke vurderinger har du gjort deg om de sakene som VG har publisert?

– Jeg er glad for at uryddige forhold kommer frem så man kan rydde opp i dem. Det har vært viktig for meg å forsikre meg om at det er gjennomgang av alle sider av disse sakene. Varslingsaken er nå under gransking og jeg avventer den, sier Mehl.