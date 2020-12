Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en psykisk og helsemessig belastning. Man blir frustrert. Jeg mener at dette er litt hysterisk for å si det mildt, sier Hans Peterson på telefon fra karantenehotellet i Oslo sentrum.

Flyttingen til Norge ender på karantenehotellet, og ekteparet må belage seg på en lang tur tilbake til USAs vestkyst igjen.

Politiet mener Amy Peterson skulle vært testet for korona siden hun er amerikansk statsborger. Fordi hun ikke har testet seg innen 72 timer før ankomst til Norge, må hun returnere.

Avanserte regler

– Vi var veldig klar over karanteneregler og det hele og hadde forberedt denne reisen godt, men ifølge politiet er det ikke riktig tolkning, sier Peterson.

Ekteparet er fortvilet over behandlingen i Norge og regler som er vanskelige å forstå.

MÅ SNU: Amy Peterson må returnere til USA, og da ser ektemannen Hans Peterson seg nødt til å gjøre det samme. Her på hotellrommet på Anker Hotel. Foto: PRIVAT

– Dette ikke er innafor. Jeg mener politi og myndigheter har plikt til å informere slik at vi ikke er i tvil om hva reglene er, sier Peterson.

De leste på regjeringen sine nettsider at «Det gjøres unntak for familiemedlemmer som skal flytte til Norge». Ekteparet var derfor helt sikre i sin sak på at det holdt med ti dager på karantenehotell etter ankomst, og at Amy ikke måtte gjennomføre koronatest.

– Det er ikke tvil slik vi leser det at Amy skal være unntatt. Vi leste dette på engelsk på regjeringens nettsider, og der var det ikke tvil, sier Peterson.

Han sier at de fortsatt ikke fått en god forklaring på hvorfor Amy må ut landet.

– Vi har fremdeles ikke mottatt noe skriftlig fra politiet, annet enn en gul post-it lapp med en håndskrevet e-postadresse til Øst politidistrikt, sier Peterson.

Tar test, må returnere

NRK har vært i kontakt med grensekontrollseksjonen i Øst politidistrikt. De ønsker ikke å kommentere denne bortvisningen, men bekrefter at de kjenner til situasjonen med Amy Peterson. Politiet mener å ha hjemmel i utlendingsloven og en forskrift som trådde i kraft i november.

Amy Peterson måtte derfor bestille og vise frem en gyldig returbillett til USA lørdag. Flyet går på tirsdag.

– At vi må reise tilbake henger ikke på greip. Hun får en koronatest av en norsk lege, men jeg regner med at det ikke holder, for politiet har sagt at den skal tas 72 timer innen avreise. Alle normale som leser reglene tror at var unntatt. Vi har brukt veldig mye tid på å planlegge reisen og kunne testet oss, sier Hans Peterson.

GRÜNERLØKKA: Anker Hotel i Oslo sentrum fungerer som karantenehotell fordi kapasiteten på Gardermoen er sprengt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Politiet bekrefter overfor NRK at Amy fortsatt må returnere etter å ha tatt koronatest i Norge.

– Vedrørende forespørsel om Amy fortsatt må returnere etter å ha tatt SARS-CoV-2 test, så er det slik at Amy fortsatt skal bortvises, sier Cathrine Ullern, fungerende politiførstebetjent ved grensekontrollseksjonen i Øst politidistrikt.

Fløy businessklasse

Ekteparet som har vært gift i 27 år, solgte huset i Arizona for å flytte til Norge. USA er et av landene som er aller hardest rammet av koronapandemien, og paret fløy hit på businessklasse. Medregnet hotell i Los Angeles før avreise og karantenehotell i Norge, koster reisen rundt 100.000 korner.

– Det er mange penger. Og det er veldig betenkelig at hun skal reise tilbake til et av landene i verden som har det verst med tanke på korona. Det gjør meg bekymret. Hvis ikke hun får lov til å reise inn i landet, så vil jo jeg også måtte reise tilbake, sier Peterson.

Han legger til at det er en fortvilet situasjon fordi de endelig skulle treffe datteren i Oslo.

– Dette betyr at vår datter er alene igjen. Hun er student på universitetet her. Hun har vært isolert lenge, og det var et sterkt ønske om å gjenforene familien, men det tillater ikke myndighetene, sier Peterson.

Peterson er også svært misfornøyd med behandlingen helt fra de ankom Gardermoen.

– Det var helt klart et sammenbrudd, vi ankom hotellet klokken 03 om natten etter mye venting, sier Peterson.

NRK har vært i kontakt med flere som er svært misfornøyde med behandlingen etter at de landet på Gardermoen.

SVARER PÅ KRITIKK: Kommunaldirektør Gunnhild Grimstad-Kirkeby. Foto: Ullensaker kommune

– Det som oppstod var at det var ekstraordinært, med flere reisende enn tidligere. Vi vet ikke om antallet som skal på karantenehotell før de passerer grensa, og vi var ikke dimensjonert for et så stort antall. Men da vi så dette, sendte vi dem videre til Oslo, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør i Ullensaker kommune.

Dette medførte at Peterson og flere andre måtte vente lenge, andre ble feilaktig innlosjert på fellesrom.