Hei Fredrik Solvang.

Jeg vet ikke om denne e-posten når frem til deg, men vil gjerne få komme med tips til tema i Debatten.

Temaet er bonusene i Statkraft, som Klassekampen skrev om i går, den 5.mars. Beløpene er, etter mitt og mine kollegers begreper, helt hinsides all fornuft. At de har fått bonuser som tilsvarer 10 % av fjorårets strømstøtte! er noe man nesten ikke har ord for å beskrive "galskapen" i. Og dette som belønning for å selge strømmen "vår" til utlandet....?!!

Det sitter fattige folk rundt i landet vårt, som må betale strømmen sin i avdrag når de får trygd, men som faktisk kunne sluppet dette, dersom ting var litt annerledes... Helt hull i hodet, synes vi. DETTE er noe som engasjerer folk, skal jeg si deg, og som man diskuterer rundt lunsjbordene - men som man (dessverre) ikke kan gjøre noe med. Håper du vil ta dette opp i Debatten - det trenger dagens lys!

Litt om meg:

Vanlig arbeidstaker, konsulent/administrasjons-medarbeider i en statlig etat, og passert 60 år i alder. Har vært i jobb mer eller mindre i 40 år, på deltid og heltid. Betaler min skatt med glede, og synes vi har fantastiske velferdsgoder i dette landet, som man kan få nyte godt av hvis man blir syk eller skadet og må på sykehus - hurra for det. Intet system er uten feil, heller ikke det norske. Men det er i hvert fall det beste man har per i dag.

Jeg vet at mange med meg synes mye er galt og feil i dette landet, og noen ganger kan man tipse Debatten om det, slik jeg gjør nå. Takk for et utrolig interessant (for det meste) interessant og opplysende program som favner vidt, og takk for din oppmerksomhet om du leser dette.

Med vennlig hilsen

Hanne H. Svendsen